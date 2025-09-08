Vizsgálja a rendőrség, hogyan készülhetett a kötcsei légtérzár idején megafonos drónfotó

Egy embert előállított, és szabálytalan drónhasználat miatt közigazgatási eljárást is indított a rendőrség a Kötcsén vasárnap zajló politikai nagyüzem idején.

Orbán Zoltán, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a Telexnek küldött válaszában azt írta, hogy az eljárást a Siófoki Rendőrkapitányság folytatja, de az eljárásra tekintettel ennél bővebb tájékoztatást nem adott.

Magyar Péter vasárnap délelőtt arról posztolt, hogy nem tudnak drónozni, mert a „TEK lezárta a légteret”. A 24.hu vasárnap megkereste a Terrorelhárítási Központot, amely a HungaroControl Zrt. légtérfelhasználási tervének tanulmányozására buzdította a lapot. Ebből kiderült, hogy reggel héttől este hétig légtérkorlátozás volt Kötcse felett, 9500 láb, azaz szűk három kilométeres magasságig.

A teljes kormánypárti média (például Magyar Nemzet, Mandiner, BorsOnline, Tények) megosztotta ugyanakkor a megafonos Deák Dániel Facebook-posztját egy ismeretlen eredetű drónfotóról, amely állítása szerint 11:38 perckor készült Kötcsén, a Tisza Párt rendezvényén.

Deák a képpel azt akarta bizonyítani, hogy a Tisza kevés embert tudott mozgósítani az eseményre. A Blikk viszont a 11:38-as időpontról megjegyzi, hogy Magyar Péter akkor még biztosan nem állhatott színpadra, hiszen a TISZA elnökének beszéde – ahogyan az általa megosztott élő videó időbélyege alapján is látszik – közel egy órával később kezdődött.