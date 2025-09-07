A TEK válaszából kiderül, valóban nem lehet drónozni Kötcse felett

Magyar Péter Kötcséről 11 órakor arról posztolt, késik a beszéde, illetve hozzátette: drónozni nem tudnak, ugyanis a „TEK lezárta a légteret”. Megkerestük a Terrorelhárítási Központot, igaz-e, amiről a Tisza elnöke ír. Válaszukban a HungaroControl Zrt. légtérfelhasználási tervének tanulmányozására buzdítottak, ezt meg is tettük, így kiderült, reggel héttől este hétig valóban van légtérkorlátozás Kötcse felett, 9500 láb, azaz szűk három kilométeres magasságig.