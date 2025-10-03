A Tisza Párt egészségügyi szakemberei Takács Péternek üzentek

Pénteken egész napos egészségügyi konferenciát tartott a Tisza Párt, ahol Magyar Péter és Hegedűs Zsolt felvázolta a Tisza egészségügyi vállalásait, illetve megnevezett 14 olyan szakembert, akik a „kormányzásra készülő” párt egészségügyi programját rakják össze. A csapatból hárman a délutáni lakossági fórumon is felszólaltak. A húsz éve háziorvosként dolgozó Porpáczi Krisztnia a Magyar Orvosi Kamara háziorvosi munkacsoportját vezette, a háziorvosi szakma szépségeit részletezte:

Ott vagyunk, amikor születnek a gyerekek, és ott vagyunk, amikor meghalnak a betegek, akiket elkísérünk egész életük során, és próbálunk utat mutatni nekik ebben a kaotikus rendszerben

– fogalmazott az orvos, aki hozzátette, a betegek mindössze 11 százalékát küldik ellátásra, a többit a háziorvosok gyógyítják.

Azt is nagyon kevés háziorvos van, folyamatosan nő a betöltetlen praxisok száma, mert a fiatalok nem jönnek.

Takács Péter kijelentésével kapcsolatban azt mondta, a háziorvosi szakma holisztikus, minden nappal új kihívások jönnek, mindenre rálátnak a háziorvosok, a szociális problémáikat is kezelik, a családok részeivé válnak, de nem maradványelv alapján szerint lettünk kiválasztva. Porpáczi Krisztina felszólította Takács Pétert, hogy kérjen bocsánatot a háziorvosi közösségtől, mert ‘így nem lehet beszélni rólunk.”

Az egészségügyi államtitkár az Ultrahang podcastjában a minap úgy fogalmazott, „az ment háziorvosnak, aki máshova nem fért be.” Egész pontosan azt mondta, „a háziorvos az, hogy is mondjam, maradékelven választódott ki az egyetem után. Tehát az ment háziorvosnak, aki máshova a klinikumban nem fért be.” Takács Péter kijelentésére a Magyar Orvosi Kamara is felháborodott.

Felszólalt Kincse Csongor is, aki a nyáron rendszerkritikus gondolatokat fogalmazott meg a szegedi egyetem orvosdoktor avatásán. A bajai kórház szülész-nőgyógyász rezidenseként dolgozó fiatal orvost nagy taps fogadta, amikor színpadra lépett. Azt mondta, a fiatalok azt látják, hogy a pozícióba kerüléshez a kapcsolatok számítanak, nem a kompetenciák. “Érdemes-e ítt kitartóan dolgozni és megvalósítani céljainkat? A kormány válasza erre az, hogy nem.” A fiatal orvos azonban hisz abban, hogy lehet ebből az országból olyat csinálni, hogy a fiataloknak “az otthonmaradás ne kompromisszum, hanem boldog, válalható jövőkép legyen.”

A szegedi beszéde után kapott olyan „kritikákat” kollégáitól, hogy rosszul mondta:

nem az összedőlés szélén áll az egészségügy, hanem már össze is dőlt.

Arról is beszélt, hogy az orvosok és a szakdolgozók közötti bérszakadékot csökkenteni kell, az egészségügy helyreállításában a szakdolgozók megbecsültségének helyrerállítása is elengedhetetlen. Az alapellátás is összeomlóban van szerinte, erre tudja azt mondani Takács Péter a jelenleg is helytálló orvosoknak, hogy maradványelv szerint választódnak ki. Ez megalázó, degradáló, és Kincse Csenge szerint elgondolkodtató, hogy ilyen ember alkalmas és méltó-e arra, hogy vezesse az egészségügyi tárcát.

Hegedűs Zsolt is felszólalt, őt Takács Péter azzal bízta meg, hogy november végéig véglegesítse az a csapatot, amely az egészségügyért dolgozik 2026-tól.

Az önök hangját kell felerősítenünk, tudnunk kell, mit látnak, tapasztalnak a kórházakban – üzente a betegeknek az ortopéd főorvos, aki először a nyári nagykanizsai Tisza-kongresszusán állt a nyilvánosság elé mint a Tisza Pártot segítő egészségügyi szakember.

Hozzátette, rengeteg feladat van, mert nagyon beteg a magyar nemzet. Szerinte a plakátokon nem a mostani propaganda-üzenetek lesznek láthatók, hanem például az, hogy hol lesznek a szűrővizsgálatok.

Jöjjenek velünk, és csináljuk meg együtt, áprilisban segítsenek

– kérte a jelenlévőktől Hegedűs Zsolt.