A gumiszobába zárt Magyar Péter és a Tisza Minecraft szerverén megsarcolt játékosok is átmentek a Facebook hirdetési szűrőjén

Gond nélkül hirdet tovább a kormány üzeneteit terjesztő Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) a Facebookon, annak ellenére, hogy elvileg már két hete nem lehet politikai hirdetést elhelyezni a platformon.

Múlt héten írtuk meg, hogy a megafonos Apáti Bence által alapított mozgalom egy állatmesével játszotta ki a Facebook hirdetési szűrőjét, azóta pedig újabb két Tiszát gyalázó AI-videót toltak meg hirdetésben, október 17-ével, illetve október 20-ával kezdődően.

Az egyik mesterséges intelligenciával készült videóban a ködös elméjű Magyar Péter látható amint kényszerzubbonyban egy gumiszoba sarkában kuporog és katatóniásan sületlenségeket ismételget,

látható amint kényszerzubbonyban egy gumiszoba sarkában kuporog és katatóniásan sületlenségeket ismételget, a másikban pedig a Tisza Minecraft szerveréhez csatlakozik két tizenéves gamer, és ez lesz a vesztük, ugyanis megjelenik Magyar Péter játékbeli avatárja, közli, hogy „a Tisza szerveren vagy töki, itt én diktálok”, és önkényesen megsarcolja a fiúk nyersanyaggyűjteményét.

A Meta hirdetéstára szerint mindkét kreatívot 6 darab hirdetésben adták fel, de mivel közéleti tartalmú hirdetést elvileg már nem lehet közzétenni a Facebookon és az Instagramon, az sem nyilvános, hogy mennyit költöttek rájuk. Annyi tudható mindössze, hogy milyen korcsoportot céloztak meg vele, továbbá, hogy mekkora elérést produkált nem- és kor szerinti bontásban.

Az új lejárató videók mellett a korábbi, állatmesés hirdetés is aktív.

A NEM, amelyet Apáti nemrég eladott főnökének, a Megafon-tulajdonos Kovács Istvánnak, eredetileg hasonló mozgalmi, mobilizáló kezdeményezésnek indult, mint a Digitális Polgári Körök vagy a Harcosok Klubja, de gyorsan átálltak a Fidesz üzeneteire rímelő lejárató anyagok gyártására: ők eresztették szabadon a nyáron a tojásból kikelő Zelenszkijen és Magyar Péteren gúnyolódó animációkat és plakátokat, valamint a Tisza vélelmezett adóemelési tervéről szóló plakátkampányt, melyet a kormány ugyanerről a kérdésről szóló nemzeti konzultációja előtt indítottak. Továbbra is talányos, hogy milyen forrásból működnek, mindenesetre néhány hónap alatt letarolták az online hirdetési piacot: júliustól októberig 362 milliót költöttek a Facebookon.

Az új kampányanyagaikat annak ellenére hirdetik, hogy elméletileg október 6-ától politikai reklámstop van Facebookon, október 10 óta pedig érvényesek azok az új uniós átláthatósági szabályok is, amelyek miatt a Facebook anyacége – a Google-t és a YouTube-ot tulajdonló Alphabettel együtt – úgy döntött, hogy megszünteti ezt a hirdetéstípust az oldalain.

A szabályozás politikai és médiajogi kérdéseiről itt írtunk bővebben, a mesterséges intelligenciával készült lejáratóanyagokról pedig itt.