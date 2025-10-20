„Kifizették az 5 millió forintot vagy nem?” – újra Zsolti bácsitól és a Szőlő utcától volt hangos az országgyűlés

Szabó Tímea a Szőlő utcai üggyel kapcsolatban szólalt fel a parlamentben. Elmondta, hogy a Fidesz kétszer is megakadályozta a vizsgálóbizottság felállítását, illetve, hogy a kormány gyalázatos szómágiát játszik. Azt hiszik, hogy ha sokszor elmondják, hogy ez álhírbotrány, akkor ez az lesz – tette hozzá. Szabónak a Tanú című film jut eszébe arról, ahogy ezt az ügyet a Fidesz kezeli, de szerinte nem tudják elterelni a figyelmet, és igenis, közös érdek, hogy kiderítsék a tényeket.
Szabó Tímea szerint a Fidesz a felelős a bántalmazások miatt.
Rétvári Bence miniszter-helyettes válaszolt Szabó Tímeának, aki váratlanul arról kezdett el beszélni, hogy Szabót különleges EBESZ-képviselőnek nevezték ki. Majd röviden rátért a Szőlő utcai ügyre is.
Juhász Péter Pál letartóztatásban van
– mondta Rétvári, aki szerint pont, hogy a kormány ellenőrzése miatt bukott meg Juhász Péter Pál. Ezután az államtitkár elkezdte sorolni:
- az új büntetőtörvénykönyvet,
- hogy titkos menedékházak jöjjenek létre,
- pedofil nyilvántartást,
- az otthon gondozási díj bevezetését.
„Mi hozunk jogszabályokat, amiket Önök nem támogattak. Önökre soha nem lehetett számítani, amikor gyermekvédelemről volt szó” – tette hozzá az államtitkár.
Szabó Tímeához hasonlóan a DK-s Barkóczi Balázs sem engedte el a gyermekbántalmazási ügyek témáját, bár szerinte a jelenlévő fideszes képviselők „már szabadulnának Zsolti bácsi árnyékától”, és a Szőlő utcai botránytól. Barkóczi azt hozta fel, hogy a kormánypártok által első körben kommunikáltakkal ellentétben úgy tűnik, hogy nagyon is van kiskorú áldozata a Szőlő utcai botránynak. Majd pedig – mikor arról beszélt, hogy Juhász Péter Pál ügyét összevonták a Zirzen Janka Gyermekotthon és az Ózd környéki gyermekotthonok ügyével – megismételte azokat az állításokat, hogy
- „a Zirzen Janka Gyermekotthonból a gyanú szerint fekete autókkal vitték el kiskorú lányokat és fiúkat két magasrangú politikushoz
- és, hogy „a sajtóban elterjedt információk szerint egy bizonyos Zsolti bácsi, egy befolyásos politikus használt ki szexuálisan államilag gondozott gyermekeket Ózd környékén”.
A DK képviselője szerint ezen információk abba az irányba mutatnak, hogy egy Budapesttől Ózdig terjedő pedofilhálózat működhet a háttérben, amelynek tagjai (köztük politikusok is) gyermkeintézetekben vadásznak az áldozataikra, akiket előbb megrontanak, majd prostituáltakat csinálnak belőlük. Barkóczi kifogásolja, hogy mindezek fényében a kormány nem tesz semmit, aki viszont felhívja ezekre az ügyekre a figyelmet, azt soha nem látott megtorlással fenyegetik.
Zsolti bácsi, és a Zsolti bácsik börtönbe fognak kerülni, ennyit ígérhetünk
– zárta felszólalását Barkóczi, akinek szintén Rétvári Bence válaszolt.
Rétvári szerint az ellenzék hetek óta fújja az „álhírbotrányt”, sunyin, sejtetve vádolnak embereket bizonyítékok nélkül. Ezen a ponton visszakérdezett Rétvári Bence, hogy kifizette-e a DK azt az 5 millió forintot, amit még Dobrev Klára ajánlott fel annak, aki bizonyítékokkal tudja igazolni a már említett „két magasrangú politikus” személyazonosságát és érintettségét. Jó fél percig tudakolta Rétvári a DK-s padsor tagjaitól, hogy kifizették-e a pénzt, majd kijelentette, ha nem fizettek, az egy beismerése annak, hogy a DK-nak nincs bizonyítéka. Ezt követően Rétváti Bence a Zsolt bácsit a köztudatba behozó Látó Jánost kezdte hosszan szapulni.
Ezt követően még a KDNP-s Hollik István és Zsigó Róbert államtitkár értettek egyet abban, hogy a Tisza Párt veszélyes az országra, majd a fideszes Németh Zsolt kezdett Donald Trump méltatásába, aki tető alá hozta a békekötést a Közel-Keleten, és Budapestre hozza az ukrajnai háború lezárását célzó békecsúcsot. Erre tett rá egy lapáttal Hidvéghi Balázs, aki Orbán Viktor személyes sikerének nevezte a békecsúcs Budapestre hozását. Szerinte ez az ügy túlmutat a napi politikai csatározások szintjén, nemzeti siker, amit jó lenne, ha az ellenzék is elismerne. Az ügyben így Hidvéghi szerint az ellenzéknek „alázatot, intellektuális erőt és bátorságot” kellene mutatnia.