„Kifizették az 5 millió forintot vagy nem?” – újra Zsolti bácsitól és a Szőlő utcától volt hangos az országgyűlés

Szabó Tímea a Szőlő utcai üggyel kapcsolatban szólalt fel a parlamentben. Elmondta, hogy a Fidesz kétszer is megakadályozta a vizsgálóbizottság felállítását, illetve, hogy a kormány gyalázatos szómágiát játszik. Azt hiszik, hogy ha sokszor elmondják, hogy ez álhírbotrány, akkor ez az lesz – tette hozzá. Szabónak a Tanú című film jut eszébe arról, ahogy ezt az ügyet a Fidesz kezeli, de szerinte nem tudják elterelni a figyelmet, és igenis, közös érdek, hogy kiderítsék a tényeket.

Szabó Tímea szerint a Fidesz a felelős a bántalmazások miatt.

Rétvári Bence miniszter-helyettes válaszolt Szabó Tímeának, aki váratlanul arról kezdett el beszélni, hogy Szabót különleges EBESZ-képviselőnek nevezték ki. Majd röviden rátért a Szőlő utcai ügyre is.

Juhász Péter Pál letartóztatásban van

– mondta Rétvári, aki szerint pont, hogy a kormány ellenőrzése miatt bukott meg Juhász Péter Pál. Ezután az államtitkár elkezdte sorolni:

az új büntetőtörvénykönyvet,

hogy titkos menedékházak jöjjenek létre,

pedofil nyilvántartást,

az otthon gondozási díj bevezetését.

„Mi hozunk jogszabályokat, amiket Önök nem támogattak. Önökre soha nem lehetett számítani, amikor gyermekvédelemről volt szó” – tette hozzá az államtitkár.

Szabó Tímeához hasonlóan a DK-s Barkóczi Balázs sem engedte el a gyermekbántalmazási ügyek témáját, bár szerinte a jelenlévő fideszes képviselők „már szabadulnának Zsolti bácsi árnyékától”, és a Szőlő utcai botránytól. Barkóczi azt hozta fel, hogy a kormánypártok által első körben kommunikáltakkal ellentétben úgy tűnik, hogy nagyon is van kiskorú áldozata a Szőlő utcai botránynak. Majd pedig – mikor arról beszélt, hogy Juhász Péter Pál ügyét összevonták a Zirzen Janka Gyermekotthon és az Ózd környéki gyermekotthonok ügyével – megismételte azokat az állításokat, hogy

„a Zirzen Janka Gyermekotthonból a gyanú szerint fekete autókkal vitték el kiskorú lányokat és fiúkat két magasrangú politikushoz

és, hogy „a sajtóban elterjedt információk szerint egy bizonyos Zsolti bácsi, egy befolyásos politikus használt ki szexuálisan államilag gondozott gyermekeket Ózd környékén”.

A DK képviselője szerint ezen információk abba az irányba mutatnak, hogy egy Budapesttől Ózdig terjedő pedofilhálózat működhet a háttérben, amelynek tagjai (köztük politikusok is) gyermkeintézetekben vadásznak az áldozataikra, akiket előbb megrontanak, majd prostituáltakat csinálnak belőlük. Barkóczi kifogásolja, hogy mindezek fényében a kormány nem tesz semmit, aki viszont felhívja ezekre az ügyekre a figyelmet, azt soha nem látott megtorlással fenyegetik.

Zsolti bácsi, és a Zsolti bácsik börtönbe fognak kerülni, ennyit ígérhetünk

– zárta felszólalását Barkóczi, akinek szintén Rétvári Bence válaszolt.

Rétvári szerint az ellenzék hetek óta fújja az „álhírbotrányt”, sunyin, sejtetve vádolnak embereket bizonyítékok nélkül. Ezen a ponton visszakérdezett Rétvári Bence, hogy kifizette-e a DK azt az 5 millió forintot, amit még Dobrev Klára ajánlott fel annak, aki bizonyítékokkal tudja igazolni a már említett „két magasrangú politikus” személyazonosságát és érintettségét. Jó fél percig tudakolta Rétvári a DK-s padsor tagjaitól, hogy kifizették-e a pénzt, majd kijelentette, ha nem fizettek, az egy beismerése annak, hogy a DK-nak nincs bizonyítéka. Ezt követően Rétváti Bence a Zsolt bácsit a köztudatba behozó Látó Jánost kezdte hosszan szapulni.

Ezt követően még a KDNP-s Hollik István és Zsigó Róbert államtitkár értettek egyet abban, hogy a Tisza Párt veszélyes az országra, majd a fideszes Németh Zsolt kezdett Donald Trump méltatásába, aki tető alá hozta a békekötést a Közel-Keleten, és Budapestre hozza az ukrajnai háború lezárását célzó békecsúcsot. Erre tett rá egy lapáttal Hidvéghi Balázs, aki Orbán Viktor személyes sikerének nevezte a békecsúcs Budapestre hozását. Szerinte ez az ügy túlmutat a napi politikai csatározások szintjén, nemzeti siker, amit jó lenne, ha az ellenzék is elismerne. Az ügyben így Hidvéghi szerint az ellenzéknek „alázatot, intellektuális erőt és bátorságot” kellene mutatnia.