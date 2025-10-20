NoFilter – A tudatos bőrápolás kézikönyve a Rossmanntól és a Krémmániától

A #NoFilter könyv különleges együttműködés eredménye: a Krémmánia főszerkesztője, Bauer Évi, és dr. Tamási Béla, bőrgyógyász szakorvos írták meg közösen a kötetet, amely a bőrápolás alapjaitól kezdve a hatóanyagok és azok ígéretei között segít eligazodni.

A könyv nem termékkatalógus, hanem útmutató a tudatos, örömteli és hatékony bőrápoláshoz – a valódi, filtermentes tudás jegyében.

„A Krémmánia közösségét mindig is az őszinte tapasztalatok, az egymásnak nyújtott segítség és a tudatos bőrápolás iránti elkötelezettség tette különlegessé. A #NoFilter könyvben ezt a szemléletet vittük tovább – tudományosan megalapozott, mégis olvasmányos és közérthető formában szeretnénk segíteni abban, hogy mindenki jobban megértse a bőrét és a bőrápolást” – mondta Bauer Évi, a Krémmánia főszerkesztője.

Egy könyv, ami edukál, nem csupán ajánl

A Rossmann számára a projekt jóval több, mint egy kiadvány – egy hiteles edukációs eszköz, amely a tudatos, elérhető és fenntartható szépségápolást képviseli.

Minden termék, amely a könyvben szerepel, megtalálható a Rossmann üzleteiben és az Online Drogériában, így az olvasók azonnal kipróbálhatják a javasolt megoldásokat. A vizuálisan is inspiráló kötet szép, lapozgatni való olvasmány, miközben segít kialakítani egy működő, személyre szabott rutint.

„Egyre több vásárlónk keres valóban megbízható, szakmailag alátámasztott információkat a bőrápolásról. A Rossmann-nál hiszünk abban, hogy a tudás megosztása a legjobb út a bizalom és a lojalitás felé. A #NoFilter pontosan ezt képviseli: a hiteles, elérhető tudást” – fejtette ki Németh Kornél, a Rossmann Magyarország ügyvezető igazgatója.

A hiteles szépségápolás új mérföldköve

A Rossmann évek óta következetesen támogatja a tudatos vásárlói döntéseket – legyen szó fenntarthatóbb alternatívákról, egészségtudatos termékekről vagy épp edukációs projektekről.

A #NoFilter könyv a vállalat küldetésének természetes folytatása: olyan kezdeményezés, amely segít eligazodni a kozmetikumok, hatóanyagok és marketingígéretek között, miközben emberközpontú marad.

„A #NoFilter számunkra nemcsak a bőrápolásról szól, hanem egy szemléletről is: az önazonosságról, a természetességről és a hitelességről. Örülünk, hogy egy olyan partnerrel valósíthattuk meg ezt a projektet, mint a Krémmánia, akikkel már a Beauty Expo eseményeink során is egyértelművé vált, hogy közös célunk a vásárlók tudatos döntéseinek segítése a mindennapokban” – hangsúlyozta Szimeiszter Éva, a Rossmann Magyarország beszerzési vezetője.