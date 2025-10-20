Meghibásodott a biztosítóberendezés a Keleti pályaudvaron, kevesebb vágányon közlekednek a vonatok

Hétfőn a Keleti pályaudvaron a biztosítóberendezés meghibásodása miatt időlegesen kevesebb vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért kora délutántól a főpályaudvarra érkező vagy onnan induló járatok forgalmában változásokra kell számítani – közölte hétfő délután MÁV. A vonatok egy része más budapesti elővárosi állomásokon fordul, vagy a Keletiből késéssel indul.

A forgalmi változások a következők:

A Z60-as vonatok Rákosra érkeznek és onnan indulnak Sülysáp, Szolnok felé. A sülysápi S60-as vonatok nem közlekednek, a Z60-as vonatok Budapest és Sülysáp között minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

A Mátra és az Agria InterRégiók Kőbánya felsőre érkeznek és onnan indulnak Gyöngyös, Eger felé. A gödöllői S80-as vonatok nem közlekednek, az InterRégiók Budapest és Gödöllő között minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

A Keleti pályaudvarra érkező és onnan induló miskolci és Tokaj IC-k Kőbánya felsőn és Rákoson is megállnak.

A Mecsek IC-k Kelenföldre érkeznek és onnan indulnak Pécs felé.

A békéscsabai IC-k Budapest helyett Szolnokon fordulnak vissza.

A Keleti pályaudvarról 12:13-kor Szombathelyre induló Savaria IC (IC 934) kimarad.

A Keleti pályaudvarról 13:13-kor Sopronba induló Scarbantia IC (IC 994) és a 14:13-kor Szombathelyre induló Savaria IC (IC 934) Kelenföldről indul.

A Rippl-Rónai IC (IC 824, IC 823) helyett mindkét irányban pótlóbusz közlekedik Dombóvár és Kaposvár között.

A Keleti pályaudvarról 12:30-kor Gyöngyösre elindult Mátra IR (3034) csak Hatvanig közlekedik.

A Gyöngyösről 14:08-kor a Keleti pályaudvarra induló Mátra IR (3013) csak Hatvantól közlekedik.

A Tisza-Szamos EC (EC 143) jelentős késése miatt Debrecenből 17:05-kor Nyírábrányig (Szamos EC 686) mentesítőbusz közlekedik.

A Mávinform a városon belüli közlekedésre a BKK járatait ajánlja, a vasúti jegyek érvényesek a BKK meghatározott járatain is.

Vasárnap este a győri vonalon borult fel teljesen a közlekedés, miután a biztosítóberendezés kábelcsatornájában tűz ütött ki. A közlekedés hétfőn újraindult a vonalon.

A Keleti pályaudvart négy hétig tartó felújítás után egy hónapja adták át.