Négy hétre lezárják a Keleti pályaudvart

Augusztus 25-től négy hétre bezár a Keleti pályaudvar, ami előre nem látható nehézségeket okozhat majd a közlekedőknek, a lezárás ráadásul jócskán átnyúlik a szeptemberi iskolakezdés időszakára. Az ország legforgalmasabb pályaudvarának tervezett lezárását a MÁV vezérigazgatója, Hegyi Zsolt jelentette be.

„Tavaly a két mozdony kisiklása rávilágított, hogy az ország egyik legfontosabb pályaudvarának felújítását fel kell gyorsítanunk. Vezérigazgatóként ezért az egyik legelső döntésem volt a Keleti program elindítása. Az elsősegélyt még tavaly nyáron megkapta a pályaudvar, hiszen a biztonság minden más szempontot megelőz. A munka oroszlánrésze azonban most jön: augusztus 25-től négy hétig teljes lezárás mellett elvégezzük azokat a nagyszabású felújítási munkálatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a pályaudvar zavartalan működését hosszú távon is biztosítsuk” – mondta Hegyi Zsolt, akinek ígérete szerint igyekeznek úgy megszervezni az ideiglenes forgalmat, hogy az a lehető legkevesebb kényelmetlenséget okozza, de azt elismerte, hogy utasaik megértésére és együttműködésére így is szükségünk lesz.

Elmondása szerint készülnek majd Volán-buszokkal és számítanak a BKK segítségére is.