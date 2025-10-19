Összeomlott a vasúti közlekedés Győrben

Győr állomáson szünetel a vonatközlekedés, biztosítóberendezési hiba miatt. A Győrt érintő vonalakon utazók az esti órákban jelentősen hosszabb eljutási időre, pólóbuszos átszállásra kell számítsanak
– közölte a MÁV-csoport a honlapján. Azt írták, hogy
Győrszentiván és Öttevény, Győrszabadhegy és Győr között pótlóbuszok szállítják az utasokat.
A Telex azt írta, hogy a korábbi, fél hét körül kiadott tájékoztatójában még azt írta a vállalat, hogy „Győrnél biztosítóberendezési hiba lassítja a közlekedést. A Győrt érintő vonalakon utazók az esti órákban késésekre, hosszabb menetidőre kell számítsanak”.
Este nyolc után érkezett a hír, hogy Győrben szünetel is a vonatközlekedés.
A MÁV-csoport közlése szerint a forgalmi változások az alábbiak szerint alakultak:
- a Győrből 18:25-kor a Keleti pályaudvarra induló Rába InterRégió (1943) nem közlekedik.
a Győrből 19:38-kor a Déli pályaudvarra induló S10-es vonat (4921) helyett Győr és Győr-Gyárváros között pótlóbusz közlekedik (Győrben az Autóbusz-állomás 27-es kocsiállásáról indul)