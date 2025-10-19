mávgyőrvasúti közlekedés
Összeomlott a vasúti közlekedés Győrben

Mohos Márton / 24.hi
admin Kassai Zsigmond
2025. 10. 19. 21:07
Mohos Márton / 24.hi

Győr állomáson szünetel a vonatközlekedés, biztosítóberendezési hiba miatt. A Győrt érintő vonalakon utazók az esti órákban jelentősen hosszabb eljutási időre, pólóbuszos átszállásra kell számítsanak

– közölte a MÁV-csoport a honlapján. Azt írták, hogy

Győrszentiván és Öttevény, Győrszabadhegy és Győr között pótlóbuszok szállítják az utasokat.

A Telex azt írta, hogy a korábbi, fél hét körül kiadott tájékoztatójában még azt írta a vállalat, hogy „Győrnél biztosítóberendezési hiba lassítja a közlekedést. A Győrt érintő vonalakon utazók az esti órákban késésekre, hosszabb menetidőre kell számítsanak”.

Este nyolc után érkezett a hír, hogy Győrben szünetel is a vonatközlekedés.

A MÁV-csoport közlése szerint a forgalmi változások az alábbiak szerint alakultak:

  • a Győrből 18:25-kor a Keleti pályaudvarra induló Rába InterRégió (1943) nem közlekedik.
    a Győrből 19:38-kor a Déli pályaudvarra induló S10-es vonat (4921) helyett Győr és Győr-Gyárváros között pótlóbusz közlekedik (Győrben az Autóbusz-állomás 27-es kocsiállásáról indul)

