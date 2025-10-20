győrmávvasútvasútállomás
Belföld

Újraindult a közlekedés a győri vasútállomáson, de a MÁV szerint késések várhatók

Adrián Zoltán / 24.hu
24.hu
2025. 10. 20. 07:33
Adrián Zoltán / 24.hu

Jelentős korlátozásokkal, de újraindult a közlekedés vasárnap éjjel a győri vasútállomáson, ahol még aznap este a biztosítóberendezés kábelcsatornájában tűz ütött ki, a vonatközlekedés pedig összeomlott. A MÁV korábban jelezte, hogy a Győrt érintő vonalon vasárnap pótlóbuszokra számíthatnak az utasok, hétfőtől a helyreállításig pedig hosszabb menetidőre, módusoló közlekedési rendre kell számítani.

A MÁV azt írta, a győri állomáson a vasárnapi tűzesetben megrongálódott biztosítóberendezés javítása elhúzódik. Emiatt „hosszabb eljutási időre, késésekre, valamint a győri elővárosi vonatok utasainak pótlóbuszos átszállásra kell számítani, de járatkimaradások is előfordulhatnak.”

A győri vonal Magyarország egyik legforgalmasabb vasútvonalának számít, vasárnap este egy, akár másfél óra késéseket is összeszedtek a tűzeset miatt a vonatok. A MÁV vezérigazgatója ekkor jelezte, hogy a tűz jelentős kárt okozott a biztosítóberendezésben, ezért a forgalom újraindítása nem lesz könnyű.

A Mávinform oldalán az egyik utas azt írta,

Van abban valami elgondolkodtató, hogy Münchenből elér a vonat Győrig 0 perc késéssel, majd most már több, mint másfél órája ülünk rajta, de még mindig az állomáson áll. Tájékoztatás nulla, csak a kilátástalanság, hogy hogy jut az ember haza még ma.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Elfogatóparancsot adtak ki Portik Tamás fia ellen
A németek közel kétharmada hazaküldené a munkaképes ukrán menekülteket
Átcsúszott egy észak-koreai katonaszökevény a dél-koreai határon
163 településen lesz áramszünet jövő héttől: itt a lista
Repülőrajt: Nagy Márton éjszakánként 700-800 ezer forintért szállt meg Brüsszelben
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik