Újraindult a közlekedés a győri vasútállomáson, de a MÁV szerint késések várhatók

Jelentős korlátozásokkal, de újraindult a közlekedés vasárnap éjjel a győri vasútállomáson, ahol még aznap este a biztosítóberendezés kábelcsatornájában tűz ütött ki, a vonatközlekedés pedig összeomlott. A MÁV korábban jelezte, hogy a Győrt érintő vonalon vasárnap pótlóbuszokra számíthatnak az utasok, hétfőtől a helyreállításig pedig hosszabb menetidőre, módusoló közlekedési rendre kell számítani.

A MÁV azt írta, a győri állomáson a vasárnapi tűzesetben megrongálódott biztosítóberendezés javítása elhúzódik. Emiatt „hosszabb eljutási időre, késésekre, valamint a győri elővárosi vonatok utasainak pótlóbuszos átszállásra kell számítani, de járatkimaradások is előfordulhatnak.”

A győri vonal Magyarország egyik legforgalmasabb vasútvonalának számít, vasárnap este egy, akár másfél óra késéseket is összeszedtek a tűzeset miatt a vonatok. A MÁV vezérigazgatója ekkor jelezte, hogy a tűz jelentős kárt okozott a biztosítóberendezésben, ezért a forgalom újraindítása nem lesz könnyű.

