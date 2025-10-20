Évekre javítóba megy a fiatal, aki koldulásra kényszerített egy 11 éves SNI-s kisfiút a nagykőrösi gyermekotthonban

Már az előkészítő ülésen jogerős annak a fiatalnak az ügyében, aki csikkszedésre és koldulásra kényszerített mentálisan sérült gyermekeket az egyik speciális nagykőrösi lakásotthonban.

A Budapest Környéki Törvényszék közleménye szerint a minősített emberkereskedelemmel és kényszermunka bűntettével és más bűncselekményekkel vádolt kamasz beismerte a bűnösségét, és lemondott a tárgyalás jogáról is. A bíróság négy év javítóintézeti nevelésre ítélte a fiatalt. Az ítéletet mindenki tudomásul vette, így az jogerős.

A javítóból szabadult fiatal 13 éves volt amikor bekerült a speciális lakásotthonba. Ugyanitt helyezték el a 14 éves, speciális szükségletű, kiskorút, és a szintén speciális nevelési igényű, 11 éves kisfiút. A tini arra törekedett, hogy vezető szerepet töltsön be a lakásotthonban. Elhatározta, hogy a szükségletei kielégítése érdekében ráveszi a nála gyengébb gyermekeket arra, hogy neki pénzt és csikket gyűjtsenek.

Ennek érdekében a tavalyi év második felétől kezdetben heti, majd később napi rendszerességgel fenyegette és bántalmazta a gyerekeket azért, hogy csikkeket gyűjtsenek és kolduljanak neki Nagykőrösön. Ha a gyerekek nem teljesítették a napi penzumot, akkor a fiatal megfenyegette és bántalmazta őket.

Amikor a gyerekeket terrorizáló fiú rájött, hogy az otthon nevelői észlelik a cselekményét, akkor egy barátját utasította arra, hogy fenyegesse és bántalmazza az áldozatait. A gyerekek csak hónapokkal később merték elmondani a nevelőknek, hogy miket csináltatnak velük. A fiatal elkövető elképesztő magyarázatát ide kattintva olvashatja el.

Egy volt gondozott pedig részletesen is beszámolt lapunknak arról, hogy milyen szörnyűségeket műveltek a 11 éves gyerekkel a nagykőrösi lakásotthonban. A hajléktalanok közé kiszökdöső gyermek szívszorító kálváriájáról ebben a riportunkban írtunk.