Bennégett a házában egy idős házaspár a XVI. kerületben

Meghalt egy idős házaspár a főváros XVI. kerületében, amikor tegnap este kigyulladt az otthonuk. Holttestüket oltás közben találták meg a tűzoltók – adta hírül az RTL Híradó.

Egy harminc négyzetméteres ház és egy melléképület gyulladt ki, mindkettő teljesen leégett. A szomszédok szerint nagyon gyorsan terjedtek a lángok, percek alatt beborították az épületeket. Azt is elmondták, hogy az idős házaspár rengeteg lomot halmozott fel az udvaron, ezek egy része is leégett, ahogy egy robogó és két autó is megsemmisült. Ők osztották meg azt is, hogy évekkel korábban szintén volt már itt egy tűzeset.

Még vizsgálják, mi okozta a tüzet, de a csatorna információi szerint az egyik elektromos berendezés miatt gyulladt ki az épület.