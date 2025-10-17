Vascsővel verte agyon a kismalacokat egy férfi, a rendőrség szerint ez nem bűncselekmény – videón a felkavaró eset

Vascsővel vert agyon két kismalacot egy férfi az egyik mezőpeterdi sertéstelepen. A Szurkolók az Állatokért nevű csoport által közzétett felkavaró videóban a férfi azzal védekezett, hogy a malacok selejtesek voltak, és az állattartó telepen ez a szokás.

Nem szeretem bántani őket, de ilyenkor sajnos ez a dolgom velük

– magyarázta a kismalacokat vascsővel agyonverő férfi.

Az állatvédők beszámolója szerint a kismalacok görcsökben vonaglottak, miközben a jókedvű kivégzőjük többször is lesújtott, majd rálépett a fejükre és a torkukra, és úgy fojtogatta a szerencsétlen kismalacokat. Az állatvédők tájékoztatása szerint a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság arra a következtetésre jutott, hogy ez nem állatkínzás, és bűncselekmény hiányában megszüntették a nyomozást. A Szurkolók az Állatokért ügyvédje azonban nem hagyta annyiban a dolgot, az ügyészséghez fordult és panaszt tett az eljárás miatt.

Megkerestük a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát azzal kapcsolatban, hogy valóban nem állatkínzás-e vascsővel agyonverni a kismalacokat és igaz-e, hogy bűncselekmény hiányában megszüntették a nyomozást. Az alábbi választ kaptuk.

Az Ön által említett ügyben a megszüntető véghatározat jelenleg panasz elbírálás alatt áll a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészség előtt. További tájékoztatást nem áll módunkban adni

– közölte a rendőrség.