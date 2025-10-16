Hollandiából rendelt cannabismagok buktatták le a Zuglóban élő drogtermesztőt

Egy Hollandiából rendelt csomag buktatta le azt a Zuglóban élő férfit, aki drogot termesztett, illetve szárított és tárolt az ingatlanain. A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint összesen 22 kiló cannabist foglaltak le egy férfi lakásán és vidéki birtokán.

A férfi postán rendelt egy csomagot Hollandiából, amit a NAV Repülőtéri Igazgatóságának a szakemberei szúrópróbaszerűen megvizsgáltak. A botanikus szakértő megállapította, hogy a csomagban cannabismagok vannak.

A NAV jelzést tett a rendőrség felé. A BRFK rendőrei kutatást tartottak a férfi zuglói lakásán és közel öt kiló kábítószergyanús növényi törmeléket foglaltak le. A férfi elmondta, hogy a cannabist vidéki birtokán termesztette.

A nyomozók a férfival együtt a Nógrád megyei birtokon is kutatást végeztek, mely során további csaknem 17 kiló növényi származékot találtak, melyeket éppen szárított. A 64 éves L. Zoltánt kábítószer-kereskedelem bűntettével gyanúsították meg, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

