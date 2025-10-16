Mfor: egy év alatt duplájára nőtt az egészségügyi kártérítési perekre kifizetett összeg

Több, mint a duplájára nőtt az egészségügyi kártérítési perekre kifizetett összeg – írja az Mfor a 2024. évi zárszámadási törvényjavaslat Belügyminisztériumra vonatkozó fejezete alapján.

A cikkben kiemelik, hogy Magyarországon szinte sosem volt megbízható adat arról, hogy pontosan hány műhibaper indult, vagy zárult le, mindössze arról van információ, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) irányítása alá tartozó kórházak mennyit költöttek tavaly kártérítési peres és nem peres ügyek miatt.

Mint írják: a kártérítési tárgyú peres ügyekben az OKFŐ megvizsgálta az intézmények igényeit és azokat a pereket találta támogathatónak, ahol már jogerős ítélet született és a per összegszerűsége, továbbá az intézmény likviditási helyzete indokolta a támogatás odaítélését. A 2024. évi eredeti előirányzat 1 milliárd 66,6 millió forint volt, amelyet később megemeltek 677,6 millió forinttal – így jött ki összesen az 1 milliárd 744,2 millió forintos kiadás. 2023-ban az egészségügyi kártérítésekre 814,7 millió forintot kellett költenie az államnak, vagyis 114 százalékos növekedés történt egy év alatt – így kijelenthető, hogy több mint duplájára duzzadt a peres és peren kívüli kártérítésekre szánt összeg tavaly. A legtöbbet az Észak-budai Szent János Centrumkórháznak kellett erre költenie tavaly, összesen 300 millió forintot.

A legnagyobb értékű műhibaperek oxigénhiány miatti agykárosodással (120 millió forint), halállal (100 millió), illetve Down-szindrómával (80 millió) kapcsolatban folytak le tavaly, de a top 10-ben volt amputáció vagy bénulás (40 millió), szélütés, csonttörés (20 millió), valamint vese, illetve here elvesztése (20, illetve 5 millió) is.