Dupla annyi büntetést kapott a férfi, aki agyonverte és elásta sorstársát a szennyvíztelepen

Jogerősen 18 év fegyházbüntetésre ítélte a Pécsi Ítélőtábla azt a zalaegerszegi férfit, aki két évvel ezelőtt agyonverte a hajléktalan társát, mert az nem hasogatott tüzelőt. A bűncselekményben résztvevő tára másfél év börtönt kapott. A főbűnöst különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésben, míg a társát bűnpártolás és testi sértésben mondták ki bűnösnek.

A minősített emberölés miatt elítélt férfi a korábbi kilenc év börtön helyett dupla annyi fegyházbüntetést kapott. A Pécsi Ítélőtábla tájékoztatása szerint a két vádlott és a sértett a bűntény idején együtt italozott, és tudatmódosító szert is fogyasztott. Az elsőrendű vádlott felszólította a későbbi áldozatát, hogy vágjon a tüzeléshez fát, és megfenyegette, hogy ha nem teszi, akkor megveri, majd a társával távozott.

Amikor visszatérésük után látták, hogy a sorstársuk nem tett eleget a felszólításnak, az elsőrendű vádlott szidalmazni, majd társával ütlegelni kezdte a férfit. Társa egy ütés után abbahagyta a bántalmazást, de az elsőrendű vádlott testszerte ököllel, majd fadarabbal püfölte és megrugdosta, megtaposta áldozatát.

A két elkövető ezután több órára távozott, majd visszaérkezésükkor látták, hogy a társuk meghalt. Másnap délelőtt az áldozat holttestét kivitték a helyiségből, egy villanyoszlop közelében helyezték el, és egy használaton kívüli matracot terítettek rá. A következő napon a holttestet elásták egy zalaegerszegi szennyvíztelepen, az ásás nyomait szintén egy matraccal takarták el, emiatt az áldozat testét csak hónapokkal később találták meg.

Az ügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat az ügyben, de a bizonyítási eljárás alapján a Zalaegerszegi Törvényszék nem találta bizonyíthatónak, hogy az elsőrendű vádlott szándéka a sértett megölésére irányult volna, így bűnösségét halált okozó testi sértés bűntettében állapította meg, s halmazati büntetésül kilenc év börtönre ítélte.

A másodrendű vádlottra testi sértés és bűnpártolás miatt első fokon másfél év börtönbüntetést szabtak ki. Az ítélet ellen az ügyész eltérő minősítés és súlyosítás, míg az elsőrendű vádlott és védője enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést. A táblabíróság a törvényszék ítéletét megváltoztatva az elsőrendű vádlott büntetőjogi felelősségét különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében állapította meg és a vele szemben kiszabott szabadságvesztést 18 év fegyházbüntetésre súlyosbította azzal, hogy ő feltételes szabadságra nem bocsátható. Az ítélet jogerős.

Akkortájt egy másik holttest is előkerült a szennyvíztelepen. Egy férfi halálra verte a párját. Az elkövető megpróbálta elégetni a maradványokat, de nem tudta. Miután a folyó sem vitte el a holttestet, ezért feldarabolta, majd elásta.