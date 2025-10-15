skandináv lottólottósorsoláslottónyerőszámok
Skandináv lottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

Mohos Márton / 24.hu
admin Vaskor Máté
2025. 10. 15. 21:41
Mohos Márton / 24.hu

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint az október 15-én megtartott 42. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:

  • Első számsorsolás: 8, 10, 11, 15, 18, 22, 28.
  • Második számsorsolás: 3, 8, 14, 15, 19, 24, 31.

Nyeremények:

  • 7 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 143 420 325 forint;
  • 6 találatos szelvény 61 darab, nyereményük egyenként 258 010 forint;
  • 5 találatos szelvény 2480 darab, nyereményük egyenként 6345 forint;
  • 4 találatos szelvény 35 154 darab, nyereményük egyenként 2320 forint.

