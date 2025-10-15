kábítószerkábítószer-kereskedelemdrogkereskedelemhorváth lászló
Országszerte 500 rendőr 47 helyszínen ütött rajta drogkereskedőkön szerdán reggel

MTI/Purger Tamás
admin Vaskor Máté
2025. 10. 15. 17:23
MTI/Purger Tamás

A hajtóvadászat nemcsak folytatódik, hanem magasabb fokozatba kapcsol – mondta a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videóban annak kapcsán, hogy reggel 47 helyszínen egyszerre zajlott rajtaütés.

Horváth László közölte, az elmúlt évek és a Delta program legnagyobb szabású rendőri akciója indult el szerda reggel Budapesten és az ország számos helyén.

Az akcióban a budapesti mellett kilenc vármegye rendőr-főkapitánysága vett részt csaknem 500 rendőrrel, a felügyeletet 14 ügyészség gyakorolja – tájékoztatott.

Ez a speciális akció a maga nemében egyedülálló

– emelte ki, hozzátéve, hogy a részletekkel később jönnek.

„Sehol, semmilyen térben, semmilyen helyszínen nincsenek biztonságban a kábítószerbűnözők. A zéró tolerancia érvényben van és érvényben marad” – jelentette ki a kormánybiztos.

Átfogó stratégia nélkül folyik a látványos hajtóvadászat a drogok ellen
A drogpiac felszámolásáért indított hajtóvadászat kezdete óta folyamatosan érkeznek elfogásokról szóló rendőrségi hírek, ám az első hónapokra vonatkozó adatok alapján a kábítószerekkel kapcsolatos eljárások száma nem növekedett, sőt kissé még csökkent is.

