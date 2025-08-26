Átfogó stratégia nélkül folyik a látványos hajtóvadászat a drogok ellen

Nyugat-Európa után Magyarországon is megjelentek, és nagyon gyorsan terjednek a könnyen hozzáférhető dizájnerdrogok. (…) Ha a gyermekeink biztonságáról van szó, akkor nem ismerhetünk irgalmat, nem is fogunk. A kábítószer-kereskedőknek kampó

– ezekkel a szavakkal jelentette be február végén Orbán Viktor, hogy Horváth László hevesi fideszes parlamenti képviselőt kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztossá nevezi ki. Horváth nem sokkal később közölte, hogy március 1-jétől hajtóvadászat indult a kábítószer-kereskedők ellen. A cél a fideszes politikusok elmondása szerint nem kevesebb, minthogy felszámolják a drogkereskedelmet Magyarországon.

A hajtóvadászat érdekében márciusban a Készenléti Rendőrségen belül létrehozták a 210 fős Delta Akciócsoportot, majd a vármegyei főkapitányságokon is alakítottak helyi csoportokat. A drogellenes kormánybiztos Facebook-oldalán, illetve a police.hu aloldalán azóta folyamatosan jelennek meg hírek kábítószer-kereskedők és -birtoklók lekapcsolásáról, időnként nagyobb szabású razziákról.

Az utóbbi időszakban posztolt tartalmak között szerepel például

Horváth egyik, pörgős zenével aláfestett, akciófilmbe illő videója, amelyben a rendőrök rátörik az ajtót kiskunfélegyházi terjesztőkre, bilincsbe verik őket, illetve drogokat és nagyobb mennyiségű készpénzt foglalnak le tőlük.

A rendőrségi honlap egyik cikke szerint egy zalaegerszegi „kisebb hal” azonosítása után a rendőrség lecsapott a budapesti előállítókra is, akik lakásokban felállított laborokban készítettek amfetamin tartalmú folyadékból szilárd halmazállapotú drogot, és azt árulták.

A police.hu-n időről időre beszámolnak kábítószer-birtoklók elfogásáról is: nemrég egy Nógrád vármegyei fesztiválon vettek őrizetbe egy izraeli állampolgárt, akinél 1,1 gramm kokaint és 6,6 gramm ketamint találtak; bejelentés alapján egy kecskeméti szórakozóhelyen kábítószert fogyasztó 20 év körüli fiatalokat állítottak elő; Debrecenben pedig egy megállított autó átvizsgálása során találtak kábítószergyanús anyagokat és fogyasztáshoz szükséges eszközöket – a három utasnak birtoklás, a sofőrnek bódult állapotban vezetés gyanúja miatt is felelnie kell.

Dr. Fülöpné Csákó Ibolya alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) bűnügyi főosztályának kiemelt főreferense a 24.hu-nak elmondta, hogy a március elsején kezdődött hajtóvadászattal összefüggésben jelenleg több mint négyezer büntetőeljárás van folyamatban. Ezen belül is a rendőrség fő célja az új pszichoaktív szerek, azaz a dizájnerdrogok üldözése, melyek esetében a szociálisan hátrányos helyzetűek és a fiatalok a legérintettebbek.

A rendőrség lapunkkal adatokat osztott meg arról, hogy az intézkedések száma alapján hogyan oszlik meg a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények gyakorisága.