dizájner drogdrogpiacdrogriporterdrogstratégia
Belföld

Átfogó stratégia nélkül folyik a látványos hajtóvadászat a drogok ellen

Hegedüs Róbert / MTI
admin Dienes Gábriel
2025. 08. 26. 05:58
Hegedüs Róbert / MTI
  • Horváth László drogellenes kormánybiztos vezetésével március 1-jétől hajtóvadászat indult az országban azzal a céllal, hogy „felszámolják a drogkereskedelmet.”
  • A rendőrség fókuszában a dizájnerdrogok állnak, amelyeket idehaza a marihuána után a második leggyakrabban foglalnak le a hatóságok.
  • Bár a hajtóvadászat kezdete óta a médiában folyamatosan találkozhatunk elfogásokról szóló rendőrségi hírekkel, az első negyedévben a drogokkal kapcsolatos eljárások száma nem nőtt, sőt kissé még csökkent is a tavalyihoz képest.
  • A hajtóvadászattal összefüggésben jelenleg több mint négyezer büntetőeljárás van folyamatban.
  • A drogpolitikai szakértő szerint a kormány által meghirdetett „drogellenes háborúról” nem folyt szakmai egyeztetés, ami azt mutatja, hogy a kampány politikai célokat szolgál, nem a probléma kezeléséről szól.

Nyugat-Európa után Magyarországon is megjelentek, és nagyon gyorsan terjednek a könnyen hozzáférhető dizájnerdrogok. (…) Ha a gyermekeink biztonságáról van szó, akkor nem ismerhetünk irgalmat, nem is fogunk. A kábítószer-kereskedőknek kampó

– ezekkel a szavakkal jelentette be február végén Orbán Viktor, hogy Horváth László hevesi fideszes parlamenti képviselőt kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztossá nevezi ki. Horváth nem sokkal később közölte, hogy március 1-jétől hajtóvadászat indult a kábítószer-kereskedők ellen. A cél a fideszes politikusok elmondása szerint nem kevesebb, minthogy felszámolják a drogkereskedelmet Magyarországon.

A hajtóvadászat érdekében márciusban a Készenléti Rendőrségen belül létrehozták a 210 fős Delta Akciócsoportot, majd a vármegyei főkapitányságokon is alakítottak helyi csoportokat. A drogellenes kormánybiztos Facebook-oldalán, illetve a police.hu aloldalán azóta folyamatosan jelennek meg hírek kábítószer-kereskedők és -birtoklók lekapcsolásáról, időnként nagyobb szabású razziákról.

Az utóbbi időszakban posztolt tartalmak között szerepel például

  • Horváth egyik, pörgős zenével aláfestett, akciófilmbe illő videója, amelyben a rendőrök rátörik az ajtót kiskunfélegyházi terjesztőkre, bilincsbe verik őket, illetve drogokat és nagyobb mennyiségű készpénzt foglalnak le tőlük.
  • A rendőrségi honlap egyik cikke szerint egy zalaegerszegi „kisebb hal” azonosítása után a rendőrség lecsapott a budapesti előállítókra is, akik lakásokban felállított laborokban készítettek amfetamin tartalmú folyadékból szilárd halmazállapotú drogot, és azt árulták.
  • A police.hu-n időről időre beszámolnak kábítószer-birtoklók elfogásáról is: nemrég egy Nógrád vármegyei fesztiválon vettek őrizetbe egy izraeli állampolgárt, akinél 1,1 gramm kokaint és 6,6 gramm ketamint találtak; bejelentés alapján egy kecskeméti szórakozóhelyen kábítószert fogyasztó 20 év körüli fiatalokat állítottak elő; Debrecenben pedig egy megállított autó átvizsgálása során találtak kábítószergyanús anyagokat és fogyasztáshoz szükséges eszközöket – a három utasnak birtoklás, a sofőrnek bódult állapotban vezetés gyanúja miatt is felelnie kell.

Dr. Fülöpné Csákó Ibolya alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) bűnügyi főosztályának kiemelt főreferense a 24.hu-nak elmondta, hogy a március elsején kezdődött hajtóvadászattal összefüggésben jelenleg több mint négyezer büntetőeljárás van folyamatban. Ezen belül is a rendőrség fő célja az új pszichoaktív szerek, azaz a dizájnerdrogok üldözése, melyek esetében a szociálisan hátrányos helyzetűek és a fiatalok a legérintettebbek.

A rendőrség lapunkkal adatokat osztott meg arról, hogy az intézkedések száma alapján hogyan oszlik meg a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények gyakorisága.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A hegyi doktor főszereplője lesz a Sztárban Sztár All Stars első adásának külföldi vendégzsűri-tagja
Lelőttek egy 52 éves amerikai standupost, egyre többen firtatják humorista kollégája szerepét
Szőke frizurával fotózták le Katalin hercegnét
Pitbull támadt egy fiatalra Csömörön, sokkos állapotban vitték kórházba
Az utolsó pillanatban módosították az Otthon Start több fontos elemét
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik