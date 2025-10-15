Hadházy arról posztolt, hogy Lázárék el akarnak titkolni egy újabb kisiklást, de a MÁV szerint eltussolásról szó nincs és csak siklás volt

Hadházy Ákos szerdán arról posztolt a Facebookon, hogy „nagyon úgy tűnik, Lázárék el akarnak titkolni egy újabb siklást a balassagyarmati vonalon.”

Az általa mellékelt, majd később törölt képernyőfotó a küldője szerint a MÁV belső rendszeréről készült, a Mávinform oldalán azonban nincs ilyen információnak nyoma a képviselő szerint.

A képet készítője szerint hajnalban, Balassagyarmat állomás 4-es váltóján siklott ki egy motorkocsi. Azóta visszahelyezték és eldugva áll két épület között. A forgalom délig szünetelt, a Szokolyáról délben induló vonat már végig közlekedik. Állítólag emberi hiba lehetett, és szerencsére nem volt komoly: kis sebességnél, tolatás közben egy tengely lelépett. Ami komollyá teszi, az az esztelen titkolózás

– fogalmazott.

A Telex megkereste a MÁV-ot, ahonnan azt a tájékoztatást kapták, hogy a szerda hajnali órákban „műszaki mentés miatt szünetelt a vasúti forgalom a 75-ös számú vasútvonalon Balassagyarmat és Drégelypalánk között”, mert egy utasok nélküli szerelvény egyik kocsija tolatás közben „siklott”. Ez viszont nem kisiklás, mert „a jármű egyik kereke valóban elhagyta a sínpályát, a jármű egésze ugyanakkor a pályán maradt, nem dőlt meg”.

A lapnak küldött válaszban azt írták, az érintett kocsiban nem keletkezett kár, a pályaszakasz csak kisebb mértékben rongálódott, és ezt a MÁV dolgozói gyorsan elhárították, személyi sérülésnek pedig még „a veszélye sem állt fenn”. Kiemelték viszont, hogy „ilyen mértékű siklásnak sem szabad megtörténnie”, és már vizsgálják az okokat. Nem kizárható, hogy emberi mulasztás okozta a balesetet, de ezt még nem lehet biztosan kijelenteni.

Azt írták, hogy ellentétben azzal, amit Hadházy állít, „eltussolásról szó sincs”. Képernyőképet is küldtek arról, hogy a vonatsiklásról szóló hír ott volt a MÁV-csoport honlapján és a Mávinformon is. Szerintük azért nem terjedhetett el ennek a híre, mert „a műszaki mentés gyorsan befejeződött, a déli órákra az eredeti forgalmi rend is helyreállt, az autóbuszos pótlás kevés utast érintett”.

