MÁV: lejárt a türelmi idő, csütörtöktől változás jön a pótdíjaknál

„A MÁV-csoport járatain tavaly ősztől kötelező a jegyelővétel Budapest elővárosi zónájában, a vonatokra természetesen csak érvényes jegy vagy bérlet birtokában lehet felszállni. Korábban, ha valaki a jegyellenőrzéskor, azaz még a fedélzeten fizetett pótdíjat, alacsonyabb összeggel számolhatott, mintha ezt utólag, csekken tette volna meg” – olvasható a MÁV által kiadott friss tájékoztatásban, melyben egyúttal azt is jelzi az állami vasúttársaság, hogy a „türelmi időszak” lejárt, október 16. csütörtöktől, azaz holnaptól egységes lesz a pótdíj összege a fedélzeten és a csekken történő fizetésnél is.

Az egységesített pótdíj fedélzeten és 30 napon belül is 25 000 forint lesz,

de ha a megvásárolt bérlet csak otthon maradt, és ezért kellene pótdíjat fizetni, akkor 2600 forintért utólagosan is bemutatható.

A MÁV részéről megjegyezték, hogy korábban azért nem volt egységes a pótdíjazás, mert nem állt rendelkezésre annyi önkiszolgáló jegyvásárlási lehetőség, mint manapság. Ez az akadály viszont mára elhárult.

A kötelező jegyelővételi zónába bevont vasúti vonalszakaszok listája pedig a következő: