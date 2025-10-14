Megtalálták a 2022-ben rejtélyes körülmények közt eltűnt pilisi férfi maradványait

Megtalálták az eltűntként keresett hatvan körüli pilisi férfi maradványait. A Blikk azt írja, hogy a 2022 májusában rejtélyes körülmények közt eltűnt B. István maradványait a korábbi otthonától 35 kilométerre, Törtel határában találták meg.

László Attila, a város polgármestere a lapnak azt mondta, hogy a Törtel közeli erdőben közelmúltban megtalált csontokat már sikerült is beazonosítani.

A 60 év körüli férfi tehát előkerült, de holtan

– mondta a polgármester.

Megkerestük a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hogy megtudjuk, felmerült-e bűncselekmény gyanúja és miben indítottak nyomozást az ügyben, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.

Másfél héttel ezelőtt eltűnt egy matektanár a Pilisben. Az 55 éves férfi azóta sincs meg.