Karácsony állításával szemben nem elvenni akarják a Tabánt, hanem egy harmincéves káoszt kezelnének az I. kerületi polgármester szerint

Kedd reggel Karácsony Gergely arról számolt be, hogy az I. kerületi fideszes polgármester olyan előterjesztést készül benyújtani a Fővárosi Közgyűlésben, amely elvenné a fővárostól a tulajdonában vagy kezelésében lévő közterületeket. A főpolgármester külön kiemelte a Tabán közparkot, és felvillantotta, hogy a Fidesznél építési teleknek nézhették ki.
Az I. kerületi polgármester, Böröcz László lapunknak küldött válaszában azt írta, Karácsony állításaival szemben tiszta, átlátható és rendezett viszonyokat szeretnénk Budapest közterületeinél, útjainál és a parkjainál.
Nem vagyunk ezzel egyedül, hiszen az összes kerületben évek óta ugyanaz a probléma: a fővárosi parkok elhanyagoltak, gazdátlanok, a terek és utcák koszosak, rendezetlenek. A kerületi polgárok tőlünk várják erre a megoldást, nem tudják, és érthető módon nem is érdekli őket, hogy egy adott terület tulajdonosa a kerület vagy a főváros
– írta Böröcz, hozzátéve, hogy ebben a kérdésben a terézvárosi momentumos polgármesterrel, Soproni Tamással is egyetértettek egy vitaműsorban.
A polgármester azt kívánja elérni a javaslattal, hogy a park és a többi közterület is ahhoz az önkormányzathoz tartozzon, amelytől az ott élők a rendet és tisztaságot várják. Ezzel szerinte egy harmincéves káoszt rendeznének: gyorsabb és hatékonyabb döntéseket, átlátható és tiszta felelősségi köröket eredményezne a változás.
Karácsony azt is írta, a Tabán kiváló állapotban van, a terület parkosítására nemrég mintegy félmilliárd forint költöttek. Böröcz ezzel kapcsolatban azt írta:
Ami pedig a Tabánt illeti: nem tudom, Főpolgármester Úr milyen gyakran jár a Tabánban. Nem autóval: gyalog vagy biciklin. Látja-e például, milyen drámai állapotban van az Erzsébet-híd aluljárója? Pedig ott aztán minden a fővárosé: a Tabán, a híd, az aluljáró, a mellette lévő Rudas Fürdő, az ivócsarnok. Graffiti, szemét és bűz. De ugyanez igaz a Vérmezőre is. Nyugodtan kérdezze meg a polgármestereket, számtalan hasonló példát tudnak mondani.