Karácsony állításával szemben nem elvenni akarják a Tabánt, hanem egy harmincéves káoszt kezelnének az I. kerületi polgármester szerint

Kedd reggel Karácsony Gergely arról számolt be, hogy az I. kerületi fideszes polgármester olyan előterjesztést készül benyújtani a Fővárosi Közgyűlésben, amely elvenné a fővárostól a tulajdonában vagy kezelésében lévő közterületeket. A főpolgármester külön kiemelte a Tabán közparkot, és felvillantotta, hogy a Fidesznél építési teleknek nézhették ki.

Az I. kerületi polgármester, Böröcz László lapunknak küldött válaszában azt írta, Karácsony állításaival szemben tiszta, átlátható és rendezett viszonyokat szeretnénk Budapest közterületeinél, útjainál és a parkjainál.

Nem vagyunk ezzel egyedül, hiszen az összes kerületben évek óta ugyanaz a probléma: a fővárosi parkok elhanyagoltak, gazdátlanok, a terek és utcák koszosak, rendezetlenek. A kerületi polgárok tőlünk várják erre a megoldást, nem tudják, és érthető módon nem is érdekli őket, hogy egy adott terület tulajdonosa a kerület vagy a főváros

– írta Böröcz, hozzátéve, hogy ebben a kérdésben a terézvárosi momentumos polgármesterrel, Soproni Tamással is egyetértettek egy vitaműsorban.

A polgármester azt kívánja elérni a javaslattal, hogy a park és a többi közterület is ahhoz az önkormányzathoz tartozzon, amelytől az ott élők a rendet és tisztaságot várják. Ezzel szerinte egy harmincéves káoszt rendeznének: gyorsabb és hatékonyabb döntéseket, átlátható és tiszta felelősségi köröket eredményezne a változás.

Karácsony azt is írta, a Tabán kiváló állapotban van, a terület parkosítására nemrég mintegy félmilliárd forint költöttek. Böröcz ezzel kapcsolatban azt írta: