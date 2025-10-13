Meghalt egy csecsemő Salgótarjánban. A nool.hu beszámolója szerint a bejelentést követően több szirénázó rendőrautó és mentő is érkezett vasárnap délelőtt az Acélgyári úton lévő helyszínre, de már nem lehetett megmenteni a pici életét.

Az Országos Mentőszolgálat a portál megkeresésére annyit közölt, hogy a mentők egy csecsemő halálának tényét állapították meg, és a körülmények tisztázása a szakértők feladata.

Megkerestük a Nógrád Vármegyei Rendőr-kapitányság sajtóosztályát, hogy megtudjuk mi okozta a baba halálát, és miben indítottak eljárást az ügyben, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.

