Meghalt egy csecsemő Salgótarjánban

admin Kolontár Krisztián
2025. 10. 13. 17:23

Meghalt egy csecsemő Salgótarjánban. A nool.hu beszámolója szerint a bejelentést követően több szirénázó rendőrautó és mentő is érkezett vasárnap délelőtt az Acélgyári úton lévő helyszínre, de már nem lehetett megmenteni a pici életét.

Az Országos Mentőszolgálat a portál megkeresésére annyit közölt, hogy a mentők egy csecsemő halálának tényét állapították meg, és a körülmények tisztázása a szakértők feladata.

Megkerestük a Nógrád Vármegyei Rendőr-kapitányság sajtóosztályát, hogy megtudjuk mi okozta a baba halálát, és miben indítottak eljárást az ügyben, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.

Egy friss tanulmány kimutatta, hogy milyen meglepő reakciókat vált ki az arcunkból, ha fájdalmasan sír a kisbabánk. Erről ide kattintva írtunk.

