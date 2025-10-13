Kamionok ütköztek az M1-esen, több kilométeres a dugó

Összeütközött két kamion az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalán Herceghalom térségében hétfő délelőtt, ezért torlódásra kell számítani a sztrádán. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint hárman utaztak a járművekben, és mentők is érkeztek a helyszínre.

Az Útinform szerint a torlódás meghaladja a három kilométert. A Budapesti Rendőr-főkapitányság azt közölte a police.hu oldalon, hogy jelenleg két sávon halad a forgalom, de a műszaki mentés idejére várhatóan lezárják az összes sávot.

