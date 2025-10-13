Ok nélkül leütöttek, és agyba-főbe vertek egy utast a hatvani vonaton

Súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt állítja bíróság elé a Hatvani Járási Ügyészség azt a személyt, aki agyba-főbe vert nemrég egy férfit a Hatvanba tartó vonaton.

Kenézi Diána, a Heves Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője a lapunknak küldött közleményében azt írta, hogy a gyanúsított odalépett a vonaton az egyik utastársához majd minden előzetes szóváltás nélkül rátámadt. Ököllel nagy erővel többször is fejen és arcon ütötte, majd a földre került férfit tovább bántalmazta.

A bűncselekménynek az vetett véget, hogy egy harmadik személy közbelépett, és ellökdöste a támadót a gyanúsított közeléből. Az áldozat csodával határos módon nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A támadás intenzitására, a támadott testtájékra és a kitartó szándékra figyelemmel a súlyosabb eredmény elmaradása csupán a véletlenen múlott. Az ügyészség elzárást kért az elkövetőre.

