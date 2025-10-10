Lehűlés érkezik a jövő hét elején, visszatérnek a fagyos éjszakák

Az előttünk álló hétvégén 20 fok közeli hőmérsékletek lesznek, hétfőtől viszont újabb lehűlés veszi kezdetét – írja az Időkép. A sarkvidéki eredetű légtömeg egyenesen Skandináva felől zúdul le a Kárpát-medence térségébe a Brit-szigetek fölé betelepedő anticiklon peremén és egyre nagyobb mennyiségben szivárog be a medence belsejébe.

Sok csapadék nem várható, de a hőmérséklet visszaesik. A hétfői 15-20 fokról, keddre 11-16 fok közé esnek vissza a csúcshőmérsékletek. Szerdától a fagyos éjszakák is visszatérnek, melyek során a fagyzugos helyeken akár -5, -4 fokig is lehűlhet a levegő. Nem kizárt tehát, hogy új szezonrekord születik a jövő hét második felében – derül ki az Időkép oldaláról.