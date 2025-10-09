Érdekel még bárkit, hogy mi van az ügynökaktákban?

Fél évvel az országgyűlési választás előtt a Tisza Párt és a Fidesz – Magyar Péter és Orbán Viktor személyesen is – napi szinten, egymás megszólalásaira reagálva ügynöközi a másikat: a kormányfő arról beszél, hogy Magyart Brüsszelből meg Kijevből küldték a magyarokra, a Tisza elnöke pedig a kormánypártokra gyakorolt orosz befolyást hangsúlyozza.

Magyar a hét elején úgy fogalmazott: „úgy nem lehet szuverén külpolitikát csinálni, ha valakit ügynökaktákkal és gazdasági bűncselekmények sorával fognak Moszkvából.” A bejegyzésben megismételte a Tisza egy korábban bejelentett választási ígéretét is, miszerint kormányra kerülésük esetén megnyitják az ügynökaktákat. „A cél, hogy lezárják a múlt titkait, megtisztulás, történelmi igazságtétel és társadalmi bizalom jöhessen létre. Az állami titkolózás helyett a transzparencia és az igazság korszaka jöjjön el” – olvasható a párt programjában.

Kérdés, hogy több mint három évtizeddel a rendszerváltás után lehet-e ennek még bármilyen tétje: megrengethetné-e akár a politikai elitet, akár a magyar társadalmat a teljes feltárás?

Schiffer András jogász, egykori LMP-s országgyűlési képviselő – bár parlamenti pályafutása alatt számtalan alkalommal tett kísérletet arra, hogy a parlament döntsön az állambiztonsági iratok nyilvánosságáról – lapunk kérdésére szkeptikusan fogalmazott.