„Nagyon jó ajánlat, az biztos”- Sulyok Tamás felesége választhatott egy Rippl-Rónai festményt a Sándor-palotába

Nagy Zsuzsanna, Sulyok Tamás köztársasági elnök felesége Kaposvárra látogatott, hogy szerezzen egy Rippl-Rónai-festményt a Sándor-palotába. Erről Kaposvár polgármestere, Szita Károly posztolt rövid videót, amire szombaton Hadházy Ákos hívta fel a figyelmet.
Nagy Zsuzsannát a fideszes polgármester a Rippl-Rónai Múzeumban fogadta. A videóból kiderül, hogy az elnök felesége korábbi látogatásakor megemlítette, hogy jól nézne ki a Sándor-palotában egy Rippl-Rónai József festmény. Szita Károly erre emlékezett.
Gondoljon magában azt, amit akar, és akkor udvariasan mondja ki, hogy mégis valami másikat szeretnék. Önre van bízva
– mondja a polgármester Nagy Zsuzsannának, aki ezt úgy kommentálta, hogy:
Ez nagyon jó ajánlat, az biztos.
A videóból nem derült ki, hogy a köztársasági elnök felesége melyik festményt választotta.
Hadházy Ákos így értékelte a videót:
Magyar abszurd: ezért a szatyor szellentés leküldte a feleségét Kaposvárra, Szita polgármester meg adott neki egyet a múzeumtól.
Magyar tragédia: egy nyilas fia kér kölcsön egy Rippl-Rónait a kommunista besúgótól. Az ad neki és egy propaganda videóban még dicsekszik is vele.