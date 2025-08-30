„Nagyon jó ajánlat, az biztos”- Sulyok Tamás felesége választhatott egy Rippl-Rónai festményt a Sándor-palotába

Nagy Zsuzsanna, Sulyok Tamás köztársasági elnök felesége Kaposvárra látogatott, hogy szerezzen egy Rippl-Rónai-festményt a Sándor-palotába. Erről Kaposvár polgármestere, Szita Károly posztolt rövid videót, amire szombaton Hadházy Ákos hívta fel a figyelmet.

Nagy Zsuzsannát a fideszes polgármester a Rippl-Rónai Múzeumban fogadta. A videóból kiderül, hogy az elnök felesége korábbi látogatásakor megemlítette, hogy jól nézne ki a Sándor-palotában egy Rippl-Rónai József festmény. Szita Károly erre emlékezett.

Gondoljon magában azt, amit akar, és akkor udvariasan mondja ki, hogy mégis valami másikat szeretnék. Önre van bízva

– mondja a polgármester Nagy Zsuzsannának, aki ezt úgy kommentálta, hogy:

Ez nagyon jó ajánlat, az biztos.

A videóból nem derült ki, hogy a köztársasági elnök felesége melyik festményt választotta.

Hadházy Ákos így értékelte a videót: