nagy zsuzsannasulyok tamásrippl-rónai józsefsándor palota
Belföld

„Nagyon jó ajánlat, az biztos”- Sulyok Tamás felesége választhatott egy Rippl-Rónai festményt a Sándor-palotába

Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2025. 08. 30. 13:52
Szajki Bálint / 24.hu

Nagy Zsuzsanna, Sulyok Tamás köztársasági elnök felesége Kaposvárra látogatott, hogy szerezzen egy Rippl-Rónai-festményt a Sándor-palotába. Erről Kaposvár polgármestere, Szita Károly posztolt rövid videót, amire szombaton Hadházy Ákos hívta fel a figyelmet.

Nagy Zsuzsannát a fideszes polgármester a Rippl-Rónai Múzeumban fogadta. A videóból kiderül, hogy az elnök felesége korábbi látogatásakor megemlítette, hogy jól nézne ki a Sándor-palotában egy Rippl-Rónai József festmény. Szita Károly erre emlékezett.

Gondoljon magában azt, amit akar, és akkor udvariasan mondja ki, hogy mégis valami másikat szeretnék. Önre van bízva

– mondja a polgármester Nagy Zsuzsannának, aki ezt úgy kommentálta, hogy:

Ez nagyon jó ajánlat, az biztos.

A videóból nem derült ki, hogy a köztársasági elnök felesége melyik festményt választotta.

Hadházy Ákos így értékelte a videót:

Magyar abszurd: ezért a szatyor szellentés leküldte a feleségét Kaposvárra, Szita polgármester meg adott neki egyet a múzeumtól.
Magyar tragédia: egy nyilas fia kér kölcsön egy Rippl-Rónait a kommunista besúgótól. Az ad neki és egy propaganda videóban még dicsekszik is vele.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Lvivben meggyilkolták az ukrán parlament volt elnökét
Medve harapdálta egy motoros lábát, aztán elvette előbb a járművet, majd a sofőr uzsonnáját – videó készült az attakról
Meddig tart az idei nyár?
Bruce Willis családjától különköltöztetése: reagált a színész felesége az őket ért kritikákra
Száguldoznak a viharok, riasztást adtak ki az ország középső részére
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik