Nem tudta kifizetni a tankolást egy osztrák fiatal a kapuvári benzinkúton, így bukott le több zsák droggal

Egy osztrák sofőr nem tudta kifizetni az üzemanyag árát hétfőn este az egyik kapuvári benzinkúton, ezért a töltőállomás munkatársai rendőrt hívtak.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a helyszínre érkező rendőröknek feltűnt, hogy a sofőrnek bizonytalanul járása és italszaga van, ezért alkoholszondát alkalmaztak, amely pozitív eredményt mutatott.

Kiderült az is, hogy nem volt jogsija, mivel azt az osztrák hatóságok azt korábban bevonták ittas vezetés miatt.. Az egyenruhások az autót is átvizsgálták, és a csomagtartóban 4 darab 150 literes szemeteszsákot találtak, teletömve zöld színű növényi anyaggal. A férfit elfogták, előállítását követően drogtesztet végeztek, amely THC fogyasztását mutatta ki.

A rendőrség büntetőeljárást indított a fiatalemberrel szemben, és igazságügyi vegyész szakértőt rendelt ki. Az előzetes szakértői vélemény kimondta, hogy az összesen 13,69 kilogramm lefoglalt növény kábítószernek minősül.

Az osztrák férfit őrizetbe vették, kábítószer birtoklása bűntett, ittas járművezetés vétség, valamint járművezetés bódult állapotban vétség miatt kihallgatták és kezdeményezték letartóztatását.

