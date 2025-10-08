Eltűnt egy egzotikus állat a jászberényi állatkertből

Eltűnt két állat a Jászberényi Állat- és Növénykertből – közölte szerdán az intézmény a közösségi médiában. A gondozók – mint írták – kedden vették észre, hogy a két dél-afrikai sül karanténhelyének ajtaja nyitva volt. Az állatok mindössze két hete kerültek Jászberénybe a debreceni állatkertből.

A jászberényi állatkert feltételezi, hogy valaki átvágta a ketrec ajtajának tartópántját, az ajtót pedig kinyitotta. Abból következtettek erre, hogy a fém ajtó lakatja zárt állapotban a helyén volt, de az ajtót rögzítő fémszalagot szétvágták, és a gondozók az ajtót nyitva találták. Az eset hétfő este 18 óra és kedd reggel 7 óra között történhetett, a gondozók az állatokat nem találták a helyükön.

A két dél-afrikai sül keresése – mint írták – haladéktalanul megkezdődött, és az egyik sül kedden éjszaka meg is került.

Lehet viszont, hogy a másik példány az állatkert külső kerítése alatt kiszökött, legnagyobb eséllyel a Zagyva állatkert mögötti hullámtere felé. Az egzotikus állatot mindez idáig nem találták, állatkert ezért a kereséshez a lakosság segítségét kérte.

A sülfélék éjszaka aktív, az emberre és az állatokra teljesen veszélytelen rágcsáló állatok, melyek kizárólag növényi táplálékot fogyasztanak. Az elveszett állat megfogását ugyanakkor semmiképpen nem javasolják, mert ha veszélyben érzi magát tüskéit széttárva kellemetlen szúrásokkal védekezhet.