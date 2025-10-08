Elítélték a faliórákért és tévéért gyilkoló pécsi férfit, aki fémtárgyakat erőszakolt a 94 éves áldozata szájába és orrába

Életfogytig tartó fegyházra és tíz év közügyektől eltiltásra ítélték azt a férfit, aki tavaly augusztusban brutálisan meggyilkolt egy 94 éves férfit Pécsen. A Pécsi Törvényszék tájékoztatása szerint a többszörösen minősített emberölés miatt elítélt férfi 30 év múlva szabadulhat a legkorábban feltételesen, és kötelezték őt a több mint hárommilliós bűnügyi költség megfizetésére is.

A munkanélküli férfi önkényes lakásfoglalóként lakott egy pécsi ingatlanban, és koldulásból, alkalmi munkákból tengette az életét. Tavaly augusztus 23-án este a vádlott az általa lakott ingatlan felé tartott, amikor észrevette, hogy egy családi ház ajtaja nyitva áll. A koldus bement az ingatlanba, ahol kutatni kezdett, ezt azonban észlelte az ott lakó nyugdíjas, amikor belépett az előszobába.

Ezt követően dulakodni kezdtek, majd az elkövető egy vastagfalú üvegpohárral ütlegelni kezdte az idős ember fejét, s fémtárgyakat erőszakolt a nyugdíjas szájába és orrába. Amikor az áldozata már nem védekezett, akkor a terhelt megfojtotta.

Ezt követően az elkövető kutatni kezdett a lakásban, ahonnan három faliórát és egy televíziót vett magához. Két faliórát a nyugdíjas háza előtti csatornában rejtett el, míg egy órát és a televíziót saját tartózkodási helyére vitte. Ezt követően lecserélte a véres ruháját, majd egy közkútnál megmosakodott.

A támadó félt a lebukástól, ezért másnap visszament a házba, és felgyújtotta az ott található ágyakat. A tüzet lakossági bejelentést követően a katasztrófavédelmi egységek eloltották, ennek során a sértett holttestét a ház előszobájában megtalálták. A bántalmazás során az idős sértett férfi igen nagy számú, különösen nagy fájdalmat, szenvedést okozó sérülést szenvedett.

Halálának közvetlen oka fulladás volt. A tettes a lakásból 90 330 forint értékben tulajdonított el tárgyakat. A kár lefoglalással megtérült, a tűz miatt 729 100 forint kár keletkezett. A Pécsi Törvényszék nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében és nagyobb kárt okozó rongálás bűntettében mondta ki bűnösnek a férfit.

Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott fellebbezést jelentett be enyhítésért, illetve a védője is azzal, hogy a vádtól eltérően halált okozó testi sértés bűntettében mondja ki a vádlott bűnösségét a bíróság, így a határozat még nem jogerős.