Kilenc évet kapott a magyar férfi, aki úgy összevert egy 37 éves férfit Bécsben, hogy az belehalt az agysérüléseibe

2025. 10. 07. 16:49

Kilenc év letöltendő szabadságvesztésre ítélte a bécsi bíróság azt az 55 éves magyar férfit, aki brutálisan összevert egy 37 éves férfit a bécsi központi pályaudvaron, a Hauptbanhofon. Az áldozatra pár órával később eszméletlenül a találtak rá a Bécs-Schwechat repülőtéren. A brutálisan összevert férfi súlyos traumás agysérülés és agyvérzés következtében meghalt.

A Kronen Zeitung cikkét szemléző Telex azt írta, hogy az 55 éves magyar férfit két nappal a támadás után tartóztatták le. Információk szerint az elkövető és az áldozata a hajléktalan közösségből ismerhette egymást futólag.

Megdöbbentett az ütések brutalitása. Úgy üti az áldozat fejét, mintha az egy bokszzsák lenne

– magyarázta az ügyész az illetékes bíróságon. A többszörösen büntetett előéletű hajléktalan férfi azt állította, semmire sem emlékszik a történtekből, túl sok alkoholt fogyasztott, ám a videón felismerte magát.

A magyar férfi tagadta, hogy meg akarta volna ölni a 37 éves férfit. A bíróság kilenc év börtönre ítélte magyar férfit halált okozó testi sértés bűntette miatt. Az ítélet nem jogerős.

Egy másik magyar férfi udvaron játszó gyerekekre támadt késsel Bécsben. 

