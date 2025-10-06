Autóból lőttek egy huszonéves nőre Debrecenben, az áldozat szerint vadásztak rá a támadók

Rálőttek egy húszas éveiben járó nőre a hétvégén Debrecenben. A fiatal nő biciklivel tartott hazafelé a munkából, amikor egy mozgó autóból rálőtt valaki. Az áldozat a Tényeknek azt mondta, hogy egy airsoft pisztolyt használhattak a támadók.

Követtek az autóval, egy csattanó hangot hallottam, és az oldalamat találták el a járműből. Borzasztóan fájt, és egy tízforintos nagyságú lila foltot hagyott maga után a lövedék. Senki nem volt a környéken, ezért úgy gondolom, hogy kifejezetten rám céloztak vele

– mondta az áldozat.

Balogh Péter, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt mondta, hogy a Debreceni Rendőrkapitányság fegyveres garázdaság bűntette miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen. Hozzátette, a rendőrség begyűjtötte a kamerafelvételeket, és tanúk meghallgatásával vizsgálja az eset részleteit.