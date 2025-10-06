Forgalommal szemben haladt egy taxis a Szentendrei úton

Több száz méteren keresztül haladt a forgalommal szemben egy taxis Budapesten, a Szentendrei úton. A BPAutósok által közzétett videón az látszik, hogy a sofőr forgalommal szemben halad a Szentendrei út osztott pályás szakaszán, a Pünkösdfürdő utca és a Batthyány utca kereszteződésétől a centrum felé, majd egyszer csak mind a két sávon több autó is jön vele szemben.

Ekkor a jármű sofőrje észbe kap, majd a padkán áthajtva visszatér a helyes menetirányba. A lap olvasója szerint utasok is voltak a taxiban. Az eset rávilágít arra, hogy milyen gyorsan alakulhat ki életveszélyes helyzet egy pillanatnyi figyelmetlenségből vagy szabályszegésből, még a városi forgalomban is, pláne egy olyan úton, ahol több tragikus kimenetelű baleset is történt korábban.

