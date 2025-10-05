Pajor Tamás: A hatalom szájában a legszentebb szó is salakanyag díszdobozban

Engedjétek hozzám a gyermekeket

– idézte Pajor Tamás a Bibliából Jézus szavait . A tüntetőknek azt mondta: ezért jöttünk.

Ezután a megbékélést hozta szóba, mondván, hogy az nem a hatalomnak szóló üzenet, annak a kultúrában, a beszélőviszony neuronhálózatán kell megszületnie. Ennek bölcsője pedig a lelkiismeret. Sokunk számára – mondta – a központ a messiás, aki magához hívta a gyermekeket. Pajor a gyermekek iránti felelősség kötelezettségére hívta fel a figyelmet, kiemelve a legkiszolgáltatottabbakat, az állami gondozottakat.

Az állam mint az élet védelmével megbízott szerv súlyos kötelességszegésben van, ha prédául hagyja ezeket a kiszolgáltatottakat. Különösen igaz ez, ha az államot tartósan elfoglaló kormányzat a keresztény jelzővel címkézi fel magát

– mondta. Rámutatott, hogy ez a szóhasználat szükségképpen félrevezető, hiszen az állam az erőszak monopóliumát gyakorolja, a krisztushit alapfeltétele viszont a választás szabadsága, az abszolút érdek és kényszermentesség. Ez a kettő pedig összeférhetetlen.

Ezért a hatalom szájában a legszentebb szó is salakanyag díszdobozban!

– fogalmazott.

Szerinte a hatalom kezében nem a cél szentesíti az eszközt, hanem az eszköz szentségteleníti a cél. Pajor a beszédében érzékletes szóképekben jellemezte a kormányzathoz közeli szeplők rongyrázását, Armanival, Ferrerival és hasonlókkal, majd az erkélyen partvissal poloskát irtó miniszterelnök alakját tette nevetségessé.

Pajor Tamás ezúttal elképesztő mélységű és és tömörségű beszédet mondott, ha a következő tüntetésen csak ő beszélne, már az is bőven elég lenne.