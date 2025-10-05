Orbán: Lassan többségben leszek a folyosón

A Tisza Párt sunnyog. Adóemelésre készülnek, lebuktak, és most sumákolnak. A nemzeti konzultáció viszont alkalmas eszköz arra, hogy ezeket a kérdéseket a magyarok megvitassák. Nincs kibúvó, nincs sumákolás

– így fogalmaz Orbán Viktor a heti körlevelében, amit a hvg.hu szemlézett.

A portál idézi a kormányfőt, aki szerint egy „újabb botrány” robbant ki – utalva arra, hogy Tarr Zoltán egy rendezvényen arról beszélt, hogy nem kell minden kórháznak és iskolának fennmaradnia. Egész pontosan úgy fogalmazott a Tisza Párt alelnöke egy februári fórumon, hogy az oktatással és az egészségüggyel kapcsolatban is a jelenleginél több területen dönthessenek az önkormányzatok a számukra megfelelő struktúráról. „Nem biztos, hogy mindenhol szükség van teljes általános iskolára, ahogy az egészségügyben sem feltétlenül kell mindenütt a régi ágyszámokat fenntartani” – fogalmazott Tarr Zoltán.

Orbán friss hírlevele alapján ezt a kormányfő a következőképpen interpretálja:

Hogy értsük: azok, akik bennünket folyton az oktatás és az egészségügy lezüllesztésével vádolnak, kormányra kerülve kórházakat és iskolákat akarnak bezárni.

A koppenhágai uniós csúcsról a kormányfő azt írta: maga is meglepődött, de Ukrajna és a háború kérdésében

lassan többségben leszek. Kár, hogy nem a színpadon, hanem csak a folyosón.

A hvg.hu szerint Orbán leszögezte: „Nekünk, magyaroknak nem kell törődnünk azzal, hogy mit mond a másik 26 uniós tagállam. Az uniós tagság közös sorsot jelent. Mi ismerjük Ukrajnát. Miért kellene a közös sorsban osztoznunk velük? Ők Oroszország mellett élnek. Ezen mi nem tudunk változtatni. Az nem segítség, ha a nyakunkba vesszük mindazt, amitől ők szenvednek.”

Orbán a körlevélben azt is kiemelte, hogy rekordszinten állnak a magyarok megtakarításai. Az Allianz friss Global Wealth Reportjára hivatkozva azt állította: Világszerte 8,7, Magyarországon azonban 14 százalékkal nőtt a pénzügyi vagyon 2024-ben – olvasható a hvg.hu-n.