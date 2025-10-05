Nagy-Bandó András humoristaként Juhász Péterért, apaként a gyerekekért áll ki

Nagy-Bandó András humorista egy széken ülve olvasta fel a Leltár című versét, azt mondta, már két csigolyával gond van, de a gerince rendben van. Humoristaként és íróként Juhász Péterért jött, apaként a gyerekekért, tette hozzá. Az idős művész hatalmas tapsot kapott.