Magyar Péter: Már 200 ezren szavaztak a Nemzet Hangján

2025. 10. 05. 10:28
Kevesebb mint öt nap alatt már a 200 ezret is meghaladta a Nemzet Hangján szavazó honfitársaink száma, és már 250 ezer felett jár a Tisza Világ applikáció letöltőinek száma

– jelentette be a Facebook-oldalán vasárnap Magyar Péter.

A második Nemzet Hangja véleménynyilvánító országos szavazáson a Tisza Párt adócsökkentési és nyugdíjemelési programjáról, illetve az ellenzéki párt által tervezett „milliárdosok vagyonadójáról”, továbbá a családok támogatásának növeléséről és a gyermekvédelemben történt események nyilvános kivizsgálásáról lehet voksolni.

A Nemzet Hangja október elsején kezdődött, és október 23-ig lehet voksolni. Magyar Péter korábban hangsúlyozta, hogy a Nemzet Hangja költségeit adományokból fedezik – nagyjából 20–25 millió forintba kerül –, míg a kormány közpénzből finanszírozza az újabb, 4 milliárd forintba kerülő nemzeti konzultációt, amelynek a témája a Tisza által már cáfolt adóemelési tervek lesznek.

A második Nemzet Hangjában a következő kérdések szerepelnek:

  • Egyetért azzal, hogy a TISZA-kormány 9%-ra csökkentse a minimálbért keresők jövedelemadóját és 2,2 millió átlagbér alatt keresőknek jelentős adókedvezményt nyújtson?
  • Egyetért azzal, hogy a TISZA-kormány megemelje a legalacsonyabb nyugdíjakat, duplájára növelje az időskori járadékot és évi plusz 200 ezer forintig támogatást nyújtson az időseknek?
  • Egyetért azzal, hogy a TISZA-kormány már az 1 milliárd forint feletti vagyonokra is 1%-os vagyonadót vessen ki?
  • Támogatja-e, hogy a TISZA-kormány jelentősen kibővítse a családi kedvezmények körét?
  • Támogatja-e, hogy a TISZA-kormány független vizsgálatot indítson az utóbbi évtizedek gyermekbántalmazási ügyeinek feltárására és ezzel párhuzamosan megerősítse a gyermekvédelmi rendszert?

A kérdésekre a Tisza mobilalkalmazásában lehet válaszolni, de október 23-ig a párt aktivistái is kitelepülnek a településekre, hogy promózzák a szavazást, illetve segítséget nyújtsanak az alkalmazás használatához.

Szakértők a Tisza nyugdíjtervéről: tűzoltásnak tökéletes, de a legégetőbb kérdéssel nem foglalkozik
Nyugdíjszakértőt és egy nyugdíjasszervezet vezetőjét kérdeztük arról, mit szólnak az ellenzéki párt elképzeléseihez.

