Miközben Orbán Európa iszlamizációjával riogat, Budapesten elkészül Közép-Európa egyik legnagyobb befogadóképességű mecsetje

Újabban a Keleti pályaudvar homlokzatára vetített minaretekkel, a határkerítésnél megtartott performansszal, durván iszlámellenes plakátokkal igyekszik napirenden tartani a bevándorlásellenességet a Fidesz propagandagépezetének másodvonala. Az Alapjogokért Központ szerint a Keletire vetített mecsettel a bevándorlás veszélyeire kívánják felhívni a figyelmet, miközben az újabb kampányban Orbán Viktor miniszterelnök kötcsei beszédének iszlámellenes fordulatait ismételgetik. A kampány üzenete egyértelmű: ha 2026 után a Fidesz marad, az a biztonság és a stabilitás garanciája. Ha viszont Orbán politikai ellenfelei nyernének, Magyarország az iszlamizáció útjára lép, nyomában a bűnözéssel, gyilkosságokkal, terrorizmussal, sőt akár az iszlám jogrend megjelenésével.

Kötcsei beszédében a miniszterelnök többek között azt fejtegette, hogy a bevándorlás Európa iszlamizációjával és a közrend megbomlásával jár. Sőt arról is beszélt, hogy bizonyos – meg nem nevezett – nyugat-európai országokban lényegében már a többnejűséget is lehetővé tették.

Az intézményesített többnejűség egyébként a muszlim többségű országokban is kifejezetten ritka. Leginkább Közép-Afrikában fordul elő, illetve azokban az országokban – az Egyesült Arab Emirátusokban, Katarban, Szaúd-Arábiában – amelyekkel az Orbán-kormány előszeretettel üzletel. Kérdés, hogy a miniszterelnök visszatérően iszlámellenes és arabellenes megnyilvánulásai ellen miért nem tiltakoznak Magyarország diplomáciai és Orbáné üzleti partnerei.

Sayfo Omar a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője szerint ennek egyik oka, hogy a világon élő 1,7 milliárd muszlim hívő identitásának számos különböző rétege van. Lehet valaki muszlim, de egyúttal a szaúdi, az egyiptomi, vagy a török nemzet tagja. Ugyanígy meghatározó lehet a törzsi identitás, illetve hogy ki melyik nagycsaládhoz tartozik. Ezek az identitásrétegek pedig az üzleti és diplomáciai életben is úgy érvényesíthetők, hogy általában az kerül elő, amelyik a nagyobb hasznot hozza. A negatív megjegyzéseket jellemzően csak akkor veszik magukra, ha annak nagyon konkrétan ők a címzettjei, vagy ha éppen más okokból érdekükben áll megsértődni.