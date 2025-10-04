- Andrej Babis pártja, az ANO nyerte a cseh választásokat
- A béke, a szabadság és az emberi méltóság nem lehet alku tárgya – a tiltás ellenére is megtartották az V. Pécs Pride felvonulást
- Újságírókra és az ellenzéki tüntetések zebrájára támadt rá egy ellentüntető a Pécs Pride-on
- Az ördög ügyvédje négy év kihagyás után rejtélyes üzenetet tett közzé
- Kocsis Máté: Juhász Péterék holnap 2-ig hozzák nyilvánosságra az összes bizonyítékot
- Orbán Viktor: Október 6-tól a vállalkozásoknak is lehetséges a fix 3 százalékos hitel
- Kiengedték a kórházból Nagy Márton hegymászót, kiderült, miért voltak erős fájdalmai
- Izrael Törökországba toloncolja ki Greta Thunbergéket
A nap legfontosabb hírei – 2025. 10. 04.
