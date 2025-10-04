Orbán Viktor: Október 6-tól a vállalkozásoknak is lehetséges a fix 3 százalékos hitel

„Óriási bejelentés” – írta Facebook-posztjában szombat reggel kilenckor Orbán Viktor. Fél tizenegy után kicsivel pedig – élő YouTube-videójából – ki is derült, miről van szó: Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezetőjével tett bejelentést.

Orbán szerint „beérett a kormány és az MKIK együttműködésének első gyümölcse”. Szerinte az európai gazdaságról csak negatív dolgokat hallani, olyanokról olvashatunk, hogy romlik Európa versenyképessége, az energiaárak az egekben, illetve továbbra is itt van velünk az orosz-ukrán háború.

A mai bejelentés fő oka az, hogy hogyan tudják a magyar vállalkozásokat olyan hitelhez juttatni, amelyeket könnyen igénybe vehetnek, nem bürokratizált, szabad felhasználású, kamata fix – azaz hasonló, mint a lakosság számára az Otthon Start Hitel. Igaz, abban azért osztogatnak pofonokat – kolléganőnk tapasztalatait itt el is olvashatja.

150 millió forintos felső értékű, 3 százalékos fix kamatozású hitel jön, amit október 6-ától már fel is vehetnek a Széchenyi Kártya Programon keresztül.

A szót ez után Nagy Elek vette át, arról beszélt, szoros együttműködésre van szükség a MKIK, illetve a kormány között. Előbbi egymillió vállalkozót, vállalkozást ér el, az ő gondolataikat, észrevételeiket közvetítik a kormány felé. Ezekből születnek majd az olyan javaslatok, amelyek a magyar gazdaság érdekeit szolgálják. Elmondta, a tudásalapú gazdaságban hisznek, ezt pedig a tudásalapú kamara tudja segíteni.

Vállalkozásbarát finanszírozási programon, adócsökkentési programon dolgoznak Varga Mihállyal. MI alapú jogszabály-keresőn is dolgoznak, az Igazságügyi Minisztériummal pedig a bürokráciacsökkentésről tárgyalnak.

Ha a gazda gazdag, az ország is gazdag

– zárta mondandóját.

Boldog ember lennék, ha erre tudnék válaszolni, de egyelőre itt nagy a zavar. Ennek az oka, hogy összecsúszott a politika és a szórakoztatóipar, nem lehet tudni, mit lehet komolyan venni és mit nem. Ha a nyilvánosan vállalt stratégia lényege az, hogy nem mondjuk el, mit tervezünk a választás után, akkor nem lehet értelmes kérdésekről beszélni. Én ezért arról beszélnék, hogy mit akar Brüsszel. Erről adnak nekünk papírt minden évben – ilyeneket írnak, hogy az egykulcsos adót vezessük be, hogy emeljük a vállalkozások adóját, hogy alakítsuk át a rezsiköltséget, nem szeretik a 13. havi nyugdíjat

– mondta Orbán Viktor az M1 kérdésére – a közmédia a sokszorosan cáfolt „Tisza-adóról” kérdezett.

A Portfolio azt kérdezte, jár-e ez többletköltséggel ez a hitel.

Vannak számaim. 2026-ban a magyar költségvetés 320 milliárd forintot ad a kamarán át a vállalkozásoknak, ezen belül 60 milliárd forint a most bejelentett rész.

A TV2 azt kérdezi, miért most tartotta fontosnak a kormány a bejelentést és kamatmentes lesz-e. Orbán ráerősített, hogy ez is 3 százalékos lesz. A miniszterelnök felidézte a januári repülőrajt ígéretét és hogy már év elején tervezték ezt a hitelt. De miután nem jött a várt béke, újra kellett ütemezni a repülőrajtot és a január 1-jei startot július 1-jére tolták.

Az Mfor azt kérdezte: az MNB 0,6 százalékra rontotta az idei GPD-előrejelzést és hogy a kormány módosít-e a prognózisán. Orbán azt válaszolta, nem terveznek módosítani a tervezett 1 százalékon.

Ami érdekes kérdés, hogy a következő évit érdemes-e módosítani.

A HírTV egy olyan videóról kérdezi Orbánt, amiben Tarr Zoltán az egészségügyről, az oktatásról, illetve az agráriumról beszél.

Amikor nem tudok éjszaka elaludni, vagy boksz- vagy focimeccseket nézek. Tegnap este találtam egy videót, ami arról szólt, hogy Mike Tyson hét legnagyobb kiütése. Nem szép látvány. De a Tisza párt ilyen. Mit lehet erre mondani? Be akarják zárni a kórházakat, leépíteni az iskolákat, átadni az agráriumot az ukránoknak. Árad a Tisza, elvitte őket a víz.

Az ATV kérdése: a Szőlő utcai ügyben a kormánypárti politikusok azt mondják, keményen fellépnek azok ellen, akik álhíreket terjesztenek. Ennek kapcsán várható bármilyen módosítás vagy újfajta törvénykezés?