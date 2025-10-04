Pécs Pride: ellentüntetők állták a pride-osok útját, Péterffy polgármester is a tömeggel sétál

Cikkünk frissül, a fejleményeket cikkünk végén találja!

Szombaton ötödik alkalommal rendezik meg a Pécs Pride Felvonulást, amelyet a budapesti rendezvényhez hasonlóan betiltott a rendőrség. Ennek ellenére a fővárosban júniusban több százezren vonultak utcára a melegek és más szexuális kisebbségek jogaiért, miután a rendezvény egyfajta általános kormányellenes kiállássá nőtte ki magát, a hatalom pedig utólag sem szankcionálta a résztvevőket.

Várhatóan az egy hétig tartó Freedom of My Identity Emberi Jogi Fesztivál záróeseményeként meghirdetett vidéki Pride felvonulás sem marad el: a rendezvény idén azzal a mottóval hirdeti magát, hogy „Nem hajlunk meg a félelem előtt”. Buzás-Hábel Géza szervező, a Diverse Youth Network civil szervezet igazgatója azt ígérte: „a Pride akkor is megvalósul, ha a hatóságok megpróbálják ellehetetleníteni.”

A budapesti Pride-on nem bírságolták a résztvevőket

Mint ismert, az idén februárban Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelő beszédében azt tanácsolta a Pride szervezőinek, hogy ne bajlódjanak a felvonulás megszervezésével – arra utalva ezzel, hogy a kormány az idén harmincadik alkalommal megrendezendő jogegyenlőségi felvonulás betiltására készül. Márciusban a parlament elfogadta a gyülekezési törvény erre vonatkozó módosítását, amely a „gyermekvédelemre” hivatkozva megtiltja azokat a gyűléseket,

amelyek a szexualitást öncélúan ábrázolják,

illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést,

a nem megváltoztatását,

továbbá a homoszexualitást „népszerűsítik” vagy jelenítik meg.

Emellett lehetővé tette az Országgyűlés, hogy ne csak a szervezőket, hanem a betiltott tüntetésen résztvevőket is büntessék, és őket arcképelemző rendszerek segítségével azonosítsák.

A hatalom keménykedése visszájára sült el, ugyanis általános kormányellenes kiállás lett a Pride-ból, ezért a jubileumi 30. felvonulás lett az eddigi legnagyobb. Habár a rendőrség a pécsihez hasonlóan a budapesti rendezvényt is betiltotta, végül a fővárosi önkormányzat és a Szivárvány Misszió Alapítvány közös rendezésében június 28-án mégis létrejött az esemény. Ehhez egy jó adag jogászkodás is kellett: a főváros azzal érvelt, hogy a Pride a beszállásukkal önkormányzati eseménnyé vált, ezért nem vonatkozik rá sem a gyülekezési törvény, sem a rendőrségi tiltás.

Bár az eseményen résztvevők ellen végül nem indult eljárás, ugyanakkor Karácsony Gergely főpolgármestert augusztus elsejére gyanúsítottként idézte be a Nemzeti Nyomozó Iroda, és továbbra is nyomozást folytatnak ellene a Pride megrendezése miatt.

A pécsi Pride nem önkormányzati rendezvény

Szeptember közepén a Kúria helybenhagyta az egyetlen vidéki Pride, a Pécs Pride betiltását is. Ezt a rendezvényt nem a helyi önkormányzat szervezi, hanem Diverse Youth Network nevű civil szervezet, így jelen tudásunk szerint ezúttal nem érvényes a fővárosban bemutatott jogi trükközés. Így

a jogi lehetősége továbbra is megvan annak, hogy pénzbírsággal büntessék az illegális felvonulás résztvevőit, valamint fellépjenek a szervezőkkel szemben.

Ennek ellenére a helyi ellenzéki városvezetés is támogatja a Pride-ot: a heti Emberi Jogi Fesztivál nyitóeseményén beszédet mondott Péterffy Attila polgármester, aki az első négy pécsi Pride felvonuláson nem vett részt. A városvezető úgy fogalmazott, hogy a gyülekezési jog korlátozásával „veszélybe került a vélemény szabadsága, ezen keresztül pedig áttételesen a demokrácia is.”

A Kúria azzal indokolta a tiltást, hogy a rendőrség az esemény bejelentésének a tartalmából és a felperesnek az egyeztetés során tett kifejezett nyilatkozatából okszerűen következtetett arra, hogy a bejelentés a gyülekezési jogról szóló törvény alapján tiltott gyűlés megtartására irányul. A Kúria megítélése szerint a gyűlésnek csak egy – akár összetett – célja lehet, ezért azt a rendőrségnek egységben kell értékelnie. Ha ennek bármely eleme tiltott, akkor a gyűlés megtartását meg kell tiltani függetlenül attól, hogy a célnak egyes más elemei nem tartoznak ebbe a körbe – írták a közleményben.

A szervezők a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), a Magyar Helsinki Bizottság, az Amnesty International Magyarország és a Háttér Társaság jogi támogatásával megtámadták a tiltó határozatot, és azt ígérik, ha kell, a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságáig viszik az ügyet.

A helyszínről jelentjük

A tömeg délután egykor kezdett gyülekezni a zsinagóga előtti Kossuth Lajos téren. Fél órával az indulás előtt a tér nagyjából fele telt meg, az is szellősen. Az Irgalmasok utcája felől szélsőjobboldali ellentüntetők szegélyezték a tömeget: a Mi Hazánk zöld zászlaja lógott a magasban. Őket dupla rendőrsorfal választotta el a pride-ozóktól. A szervezők egyelőre titkolják a menet pontos útvonalát, azt csak induláskor tervezik az emberek tudtára adni, hogy így védjék a tömeget az ellentüntetőktől.

Az első pécsi Pride-on 1700-an vettek részt, később már csak ezer-ezerkétszázan. Az idei rendezvényre rekordszámú vendéget vártak, de a tömeg mérte most is hasonló lehet. A gyülekező tüntetők azt skandálták, „szabad ország, szabad szerelem” és, hogy „nem vagytok egyedül”. A magyar, szivárványos és transzzászlók mellett a pécsi Pride-on saját különítménnyel részt vevő Háttér Társaság, az Amnesty International és a Kétfarkú Kutya Pár zászlói lengtek a magasban. Az egyik szervezőtől

úgy hallottuk, hogy a magasan fekvő Tettye városrészre caplat majd fel a tömeg,

ott tartják a beszédeket 16 óra után.

5 fotó

A rendezvényen részt vesz egy nagyobb momentumos csapat: itt van a párt elnöke, Rózsa András zuglói polgármester, Kerpel-Fronius Gábor volt főpolgármester-helyettes, valamint Bedő Dávid, a párt parlamenti frakcióvezetője. Kijött a Párbeszéd társelnöke, Barabás Richárd, valamint a párt parlamenti frakciójában ülő Tordai Bence is, illetve több európai parlamenti képviselő is. Itt van a Budapest Pride szóvivője, Hegedűs Máté is. Lapunk kérdésre elmondta, hogy amiatt, hogy nem önkormányzati rendezvényként valósul meg a pécsi Pride, ahogy az budapesti esetében történt, fokozottan fennáll a veszélye a tömegoszlatásnak és az utólagos szabálysértési bírságoknak.

Ezzel együtt bízik benne, hogy ilyesmire nem kerül sor. Amennyiben azonban ez megtörténik, a jogvédőszervezetek mindenkinek segítséget nyújtanak.

A helyi Pride-ot szervező civilekkel zajlik egyfajta tudásmegosztás közös tréningeken és workshopokon a Budapest Pride-dal, de Hegedűs azt mondta, nem szeretnének „rátelepedni az itteni rendezvényre”, ő maga is egyszerű résztvevőként van jelen.

Hozzátette: büszke arra, hogy a pécsiek ilyen kis csapattal egy ekkora rendezvényt tető alá tudtak hozni. A rendőrség egyébként egyelőre csak biztosítja a rendezvényt, de nincsenek kint nyomasztóan nagy létszámban. Igazoltatások és oszlatásra tett kísérletek idáig nem történtek.

Nem sokkal fél három előtt a tömeg a főszervező, Buzás-Hábel Géza, a Diverse Youth Network igazgatója vezetésével kifordult a Tímár utcára, a zsinagóga elé. Buzás-Hábel beleszólt a megafonba: „indulunk”, az emberek pedig a felszólításnak eleget téve követni kezdték a popzenét bömböltető autót.

Elindult az V. Pécs Pride.

A színes tömeg, amely egyébként nélkülözi az exhibicionista karaktereket, a szűk pécsi utcákon araszol előre. Útközben feltettünk néhány kérdést Barabás Richárdnak. A Párbeszéd társelnöke arra számít, nem lesz hatósági fellepés, tömeges igazoltatás és bírságolás legalábbis semmiképpen, mivel a kormány szerinte mostanra próbálja letolni magáról az ügyet.

A Budapest Pride gigantikus megaláztatás volt Orbánnak, itthon és nemzetközileg egyaránt

– mondta. Arra a kérdésre, hogy a mostani Pride hordoz-e nagyobb kockázatokat, mint a budapesti, amiatt, hogy nem az önkormányzat szervezi, elmondta, annál is inkább ki kell jönni a pécsi Pride-ra, mivel itt nincs önkormányzati védőháló. Barabásnak az idei az első Pécs Pride-ja. Arra a kérdésre, hogy az, hogy egyfajta általános kormányellenes demonstráció válik a Pride-ból, hordoz-e olyan kockázatokat magában, ez a kiállás kitakarja a szexuális kisebbségek jogegyenlőségért vívott harcát, Barabás elmondta, hogy rengeteg csoportnak sérti a jogait a kormány. A melegkisebbség, amelyhez ő is tartozik, folyamatos joghátrányt szenved, ezért is nem engedi el a témát: a fővárosi közgyűlésben is rendszeresen megnyilvánul a témában. (A Partizán közvetítésében egyébként többször is hallható volt, hogy a tüntetők egy része a „Mocskos Fidesz!” kifejezést skandálja.)

Azért vagyok most itt, hogy tiltakozzak az ellen, hogy a Pécs Pride felvonulói alapjogai sérülnek, ez ellen akarom felemelni a hangom. Ez az első Pécs Pride-om. Az elmúlt években úgy éreztem, az a feladatom, hogy azt biztosítsam, hogy aki ki akarja fejezni a véleményét, az kellően szabadon tegye. De miután a pécsiek többsége nem Pécs Pride melletti, ezért úgy döntöttem, őket is képviselnem kell, nem jövök ki. Mert azzal, hogy most itt vagyok, egy politikai célkeresztet teszek a Pécs Pride-ra. Most azt gondolom, hogy egy olyan határt léptünk át, ami miatt itt vagyok én is

– mondta Péterffy Attila a Partizán élő közvetítésében. És hogy mire alapozza azt a polgármester, hogy a pécsiek Pécs Pride elleniek? Péterffy felidézte, 2021-ben és egy évre rá és készített egy felmérést, ahol az jött ki, a helyiek többsége a felvonulás ellen van. Tervez beszédet mondani a Tettyei romoknál, de a szervezők még nem biztosították arról, hogy ezt meg is teheti-e majd.

Ellentüntetők

Útját állták az ellentüntetők a Pride-nak a Széchenyi téren. „Stop LMBTQ Pedofília” feliratot feszített ki nagyjából egy tucat szélsőséges ellentüntető. Útját állták az ellentüntetők a Pride-nak a Széchenyi téren. Stop LMBTQ Pedofília feliratot feszített ki nagyjából egy tucat szélsőséges ellentüntető.

A főszervező Buzás-Hábel lapunknak elmondta, hogy remélhetőleg a rendőrség szünteti majd meg az útakadályt. Az ellentüntetők, akik a pulóverük alapján a Hatvannégy Vármegye ifjúsági mozgalom tagjai, egyébként váratlanul ugrottak elő és feszítették ki a transzparenst az utcán keresztbe. A jó hangulatot nem sikerült megtörniük: a pride-osok énekléssel, táncolással mulatják az időt.

A rendőrség nagyjából tíz perc után leszorította az ellentüntetőket, amit a tömeg hangos éljenzéssel fogadott. Az út tehát megnyílt, így folytatódhatott a menet.

A rendőrségi intézkedés gyors és határozott volt.

A Székesegyháznál várták újabb, rendőrsorfallal elválasztott ellentüntetők a menetet, ám az elkerülte őket. A távolból lehetett csak hallani a skandálásukat: azt kiabálták, „oszlassák föl”. Az ellentüntetőket, akik mi hazánkos, LMBTQ-t a pedofíliával összemosó molinókat feszítettek ki, jó formán látni sem lehetett, mivel rendőrfurgonok takarták el őket.

Egy szervezőtől megtudtuk, hogy a rendőrség nem a Pride-ot, hanem a Heindl Péter jogvédő által bejelentett vadkár elleni tüntetést biztosítja. Ezt a rendőrség eredetileg nem engedélyezte, mivel attól tartott, hogy a Pride rá fog csatlakozni, de végül a Kúria ezt a demonstrációt jóváhagyta. A Pride tehát gyakorlatilag egy másik, jogszerűen zajló tüntetés útvonalát követi. A szervező elmondta azt is, hogy a rendőrök rendkívül korrektül járnak el, igazoltatás nem történt.