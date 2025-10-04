Izrael Törökországba toloncolja ki Greta Thunbergéket

Törökországba deportált Izrael 137 aktivistát, akik egy flottillával segélyt próbáltak bejuttatni a Gázai övezetbe – írja a Reuters. A csoport két tagja azt állította, hogy az expedícióban részt vevő Greta Thunberget bántalmazták a fogva tartás alatt. Izrael a legújabb vádakra nem reagált, de korábban a külügyminisztérium hazugságnak nevezte a fogva tartottakkal szembeni rossz bánásmódról szóló beszámolókat.

A török külügyminisztérium szerint az isztambuli repülőtérre érkező aktivisták közül 36 török, de az Egyesült Államok, az Egyesült Arab Emírségek, Algéria, Marokkó, Olaszország, Kuvait, Líbia, Malajzia, Mauritánia, Svájc, Tunézia és Jordánia állampolgárai voltak közöttük. Hazwani Helmi maláj, illetve Windfield Beaver amerikai állampolgár a reptéren a Reutersnek azt mondták,

hogy tanúi voltak a Thunberggel szembeni rossz bánásmódnak, akit meglökdöstek, kényszerítettek az izraeli zászló viselésére, valamint propagandacélokra való felhasználására.

„Úgy bántak velünk, mint állatokkal” – mondta Helmi, hozzátéve: nem kaptak tiszta vizet és ételt, gyógyszereiket és személyes tárgyaikat pedig elkobozták.

Izrael október elején a segélyszállító flottilla mintegy 40 hajója felett vette át az irányítást, és több mint 450 aktivistát vett őrizetbe. A külügyminisztérium szerint a hajókon nem volt segélyrakomány.

A tárca emellett azt közölte, hogy mindenki biztonságban van, később pedig bizonyítékok felmutatása nélkül azzal vádolta a flottilla néhány tagját, hogy szándékosan akadályozzák a deportálás folyamatát. A Reuters ezt az állítást nem tudta ellenőrizni.

Az elkövetkező napokban további aktivistákat fognak kitoloncolni. Arturo Scotto, az egyik olasz parlamenti képviselő és a flottilla immár hazatért tagja hangsúlyozta: a hajókon tartózkodók törvényesen, az őket megakadályozók viszont törvénytelenül jártak el.

A csoportnak jogi segítséget nyújtó Adalah szerint néhány fogvatartottat megfosztottak az ügyvédhez, gyógyszerekhez és vécéhez való hozzáféréstől. Az izraeli szervezet arról számolt be, hogy voltak, akiket legalább öt órán át térdre kényszerítettek, kezüket megkötözték, miután a „Szabad Palesztina” jelszót skandálták. Izrael tagadta az Adalah állításait.

A flottilla augusztus végén indult, már korábban is volt hasonló próbálkozás. A Gázai övezet jelenleg tengeri blokád alatt áll a Hamász elleni háború miatt.