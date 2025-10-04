Újságírókra és az ellenzéki tüntetések zebrájára támadt rá egy ellentüntető a Pécs Pride-on

Szombaton ötödik alkalommal tartották meg a Pride felvonulást Pécsen, és ahogy a 24.hu is beszámolt róla, ugyan a rendőrök elkerítették a szélsőjobboldali ellentüntetőket, az egyiküknek a vonulás közben sikerült beszivárgnia a tömegbe, ahol bántalmazta a résztvevőket. A Pride egyik szervezője a lapunknak azt mondta, az Aradi vértanúk útján a férfit dulakodás közepette kapták ki a tömegből a rendőrök, majd előállították.

A kontroll.hu megosztott egy videót arról, hogy az ámokfutó az ő stábjukra rontott rá. A riporter éppen arról kérdezte az egyik résztvevőt, hogy miért jöttek ki a felvonulásra, amikor az elkövető a tömegből előretört, és az operatőr felé csapott a kezében lévő üveggel.

Az elszabadult ellentüntető azonban nem csak a portál munkatársaira, hanem az ellenzéki tüntetéseken rendre feltűnő, a Pride-on a menet elején táncoló zebra jelmezes nőre is rátámadt, az üveggel többször is lendületből felé ütött.

Elértük a megtámadott tüntetőt, aki a következőt mondta a 24.hu-nak: