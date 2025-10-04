pécs prideerőszaktámadás
Újságírókra és az ellenzéki tüntetések zebrájára támadt rá egy ellentüntető a Pécs Pride-on

admin Dienes Gábriel
2025. 10. 04. 21:14

Szombaton ötödik alkalommal tartották meg a Pride felvonulást Pécsen, és ahogy a 24.hu is beszámolt róla, ugyan a rendőrök elkerítették a szélsőjobboldali ellentüntetőket, az egyiküknek a vonulás közben sikerült beszivárgnia a tömegbe, ahol bántalmazta a résztvevőket. A Pride egyik szervezője a lapunknak azt mondta, az Aradi vértanúk útján a férfit dulakodás közepette kapták ki a tömegből a rendőrök, majd előállították.

A kontroll.hu megosztott egy videót arról, hogy az ámokfutó az ő stábjukra rontott rá. A riporter éppen arról kérdezte az egyik résztvevőt, hogy miért jöttek ki a felvonulásra, amikor az elkövető a tömegből előretört, és az operatőr felé csapott a kezében lévő üveggel.

Az elszabadult ellentüntető azonban nem csak a portál munkatársaira, hanem az ellenzéki tüntetéseken rendre feltűnő, a Pride-on a menet elején táncoló zebra jelmezes nőre is rátámadt, az üveggel többször is lendületből felé ütött.

Elértük a megtámadott tüntetőt, aki a következőt mondta a 24.hu-nak:

A fejem fáj es hányingerem van …. de csak jobb lesz. Attól, hogy valaki nekem támad azért, ami vagyok, vagy amit gondolok, még nem fogok megváltozni! Ez csak még egy ok, hogy ne hagyjam abba mert az erőszak nem lehet eszköz!

