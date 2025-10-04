Kocsis Máté: Juhász Péterék holnap 2-ig hozzák nyilvánosságra az összes bizonyítékot

Vasárnapra szervezett tüntetést Juhász Péter melletti kiállásként Puzsér Róbert, az eseményen felszólal az a Látó János is, aki először használta a Zsolti bácsi kifejezést. Az esemény előtt Kocsis Máté is üzent: kizárólag nagybetűvel készült Facebook-posztjában (amelyet az olvasás megkönnyítése érdekében átírtunk normál szövegre) azt írta:

Juhász Péterék holnap megtartják az álhírgyártók és uszítók országos találkozóját. Ott azonban válaszolniuk kell végre a nagy kérdésre ország-világ előtt: ha valóban van bizonyítékuk és volt informátoruk egy pedofil bűncselekményről, akkor miért nem tettek feljelentést? Sem Látó János nem tett, amikor az állítólagos érintettek elmesélték neki a történteket, sem Juhász Péter, amikor tudomására jutott. Miért? Elég a süketelésből és vádaskodásból! Elég a gyűlöletkeltő tüntetésekből! Elég az uszításból! Juhász Péterék legkésőbb holnap 14 óráig hozzák nyilvánosságra az összes bizonyítékot. Ha nem teszik, azzal maguk válnak pedofilmentegetővé.