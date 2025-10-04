Orbán szövetségesének, Babisnak a pártja nyeri a csehországi választást

Cikkünk frissül.

A választóköretekből származó szavazatok háromnegyedének megszámlálása után Andrej Babiš ANO pártja vezetett a cseh parlamenti választásokon 36,9 százalékos szavazati aránnyal, mögötte a Spolu koalíció (Polgári Demokrata Párt, TOP 09 és Kereszténydemokraták) 21,6 százalékkal, valamint a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) 11 százalékkal állt. A Szabadság és Közvetlen Demokrácia Párt (SPD) 8,1 százalékot, a Kalózok 7,9 százalékot, az Autósok 6,9 százalékot kapott. A Stačilo! (Elég!) mozgalom 4,6 százalékkal az öt százalékos küszöb alatt maradt.

A győztes ANO párt alelnöke, Karel Havlíček arról beszélt, hogy elképzelhetőnek tartja a választások után az Autósokkal való együttműködést, de kizárta a jelenlegi kormánypártokkal, a Spolu és a STAN tagjaival, valamint a Kalózokkal való koalíciót. Hozzátette, hogy az ANO továbbra is kitart Csehország európai uniós és NATO-tagságát illetően, valamint megerősítette, hogy a párt miniszterelnök-jelöltje Babiš.

Később az ANO vezetője bejelentette: egypárti kormány megalakítására törekednek, de tárgyalásokat kezdeményeztek az SPD-vel és az Autósokkal. Babiš az eredményt az ANO történelmi sikerének nevezte.

