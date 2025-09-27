Büntetőjogász Lázár tervéről: A kötelező kasztráció bevezetése Magyarországon jogilag kizárt

„A pedofilokat ki kell herélni, nincs más megoldás” – mondta Lázár János csütörtökön. A miniszter szerint Magyarországon is be kell vezetni a kémiai kasztrálást. Az atv.hu Lázár János ötletével, tervével kapcsolatban Bátki Pál büntetőjogi ügyvédet és Kitanics Márk kriminálpszichológust kérdezte.

Bátki Pál szerint a kötelező kasztráció bevezetése jogilag kizárt, mert sértené az európai emberi jogi egyezményt. Mint mondta, az Egyesült Államokban és néhány európai országban csak önként választható módon, szabadlábra helyezés feltételeként alkalmazzák.

Bátki Pál hangsúlyozta: ha Magyarországon bevezetnék a kasztrálás, azzal hazánk Indonézia és Madagaszkár példáját követné. Hozzátette:

Nagyon fontos látni hogy nem a büntetési tételekkel van a probléma, soha nem ezzel volt, hanem ezeknek az eseteknek a felderítésével és egy hatékony gyermekvédelmi rendszer megteremtésével van a probléma.

Kitanics Márk kriminálpszichológus pedig arra figyelmeztetett: sem a fizikai, sem a kémiai kasztráció nem jelent százszázalékos megoldást, mert nem minden esetben szünteti meg a nemi vágyat. A kémiai kasztráció gyógyszeres kezelés, amely visszafordítható, a terápia leállításával a vágyak visszatérhetnek – tette hozzá.