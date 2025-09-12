eltűnt nőkaszás nikolettkeresés
Túrázás után tűnt el rejtélyesen Kaszás Nikolett, már ötödik napja tart a keresés

police.hu
admin Kolontár Krisztián
2025. 09. 12. 07:37
police.hu

Túrázás után eltűnt egy 27 éves nő a túrázás után. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint Kaszás Nikolett szeptember 7-én ismeretlen helyre távozott a budapesti otthonából, és azóta sem lehet tudni hol van.

A Pest Vármegyei Mentő-kutató szolgálat az esettel kapcsolatban azt közölte, hogy a lány korábban a Spartacus-tanösvényen járt, és a rendőrség kérésére átvizsgálták azt a részt, ahol az eddigi tapasztalatunk alapján baleset történhet egy túrázóval.

Korábban azt írták, hogy azt tudják, hogy kommunikáció történt közösségi felületen a nő profilja és a párja profilja között a túra utáni éjszaka folyamán. Hozzátették, ezen kívül számtalan információ befolyásolja a következő lépéseket, de ezeknek a kezelője a rendőrség, így ezeket nem áll módunkban megosztani.

Kaszás Nikolett 160 centi magas, vékony testalkatú, sötétbarna haja és  barna szeme van. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert.A monori rendőrök azt kérik, hogy akik látták a nőt, vagy jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-93 telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívón.

