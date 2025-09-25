Magyar: Ha Semjén feljelent valakit, 1 órán belül kimegy a rendőrség, de a Szőlő utcában tíz évig nem csináltak semmit

Ha Semjén Zsolt feljelent valakit, akkor 1 órán belül kivonul a rendőrség. Ha valamelyik bátor digitális harcos feljelenti valami kamuval Ruszin-Szendi Romuluszt, akkor szintén,

írta csütörtök este a Facebookon Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke egyrészt arra utalt, hogy Semjén Zsolt rágalmazás miatt tett feljelentése nyomán jelentek meg rendőrök szerdán Káncz Csaba otthonában, és foglalták le ott a számítógépét. Káncz név szerint is szerepelt az Igazságügyi Minisztérium jelentésében, amiért egy Facebook-bejegyzésben „tényekkel alá nem támasztott állításokkal” utalt Juhász Péter Pálnak, a Szőlő utcai javítóintézet emberkereskedelem gyanújával büntetőeljárás alatt lévő igazgatójának „politikai kapcsolataira és tevékenységére”.

Másrészt pedig arra, hogy bő egy héttel ezelőtt rendőrök jelentek meg Ruszin-Szendi Romulusz lakásán és a volt vezérkari főnök elmondása szerint eljárást indítottak ellene, és lefoglalták az engedéllyel tartott fegyverét.

Magyar a bejegyzést úgy folytatta:

Ha Orbán haverjai ellopnak 650 milliárdot a Nemzeti Bankból, akkor évekig semmi sem történik. Ha a Szőlő utcai Javítóintézetben az Orbánék által kinevezett rém tönkretesz fiatalokat, akkor 10 évig nem tesz semmit a hatóság.

A pártelnök megjegyezte, hogy akkor sem történik semmi egy évig, ha ő életveszélyes fenyegetés miatt tesz feljelentést, de hozzátette, hogy „még 200 nap és lezárjuk ezt a korszakot”.